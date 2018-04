Finalmente, el delantero Zlatan Ibrahimovic no jugará el Mundial de Rusia 2018 con Suecia por decisión del entrenador Janne Anderson.

"Ibrahimovic le dijo que no a la selección, que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa y lo respeté. Si rechazaste al equipo, no creo que debas volver. Respeto lo que él mismo dijo. Solo estarán en el Mundial los que dijeron que sí", señaló Anderson con firmeza.

El DT hizo pública su determinación para salir a aclarar los dichos del futbolista, de 36 años, quien confirmó que iba a estar en la cita mundialista luego de dos años de ausencia.

"No me ha llamado, pero definitivamente no está incluido en los planes para la Copa del Mundo", cerró el entrenador.