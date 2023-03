Una multitud celebró este jueves la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 en el estadio Monumental, con el partido amistoso entre el conjunto albiceleste y Panamá como excusa, en una jornada repleta de música y emociones en el barrio porteño de Núñez que tuvo, durante el entretiempo, la emotiva presentación de Wos.

El joven músico interpretó la canción "Arrancarmelo", uno de los himnos del equipo en la previa del Mundial, sobre todo para la vieja guardia de la selección que se sintió identificada con la frase "no me pidas que no vuelva a intentar".

Además, Lionel Messi también usó en sus redes sociales otra frase de la canción que dice "cómo van a convencerme de que la magia no existe", por lo que no podía faltar su interpretación en vivo esta noche en el Monumental, en la gran fiesta de los campeones del mundo tras la histórica consagración en Doha, tras vencer en la final por penales a Francia.