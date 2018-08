CUMBRE. Los dirigentes de la Federación Sanjuanina de Fútbol tuvieron su encuentro con sus pares de San Luis, Mendoza y La Rioja. Los acompañó Claudio Tapia en el cierre.

Con una agenda intensa, marcada fundamentalmente por su participación en la Cabalgata a la Difunta Correa, el presidente de la AFA, Claudio Tapia pasó por San Juan y si bien no quiso abordar puntualmente el fútbol, participó en la jornada final de la reunión de los presidentes de la Región Cuyo del fútbol organizada por la Federación Sanjuanina de Fútbol. En el almuerzo de cierre, realizado en Albardón, Tapia abordó más que superficialmente el presente de la AFA, la participación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y remarcó que después de tantos problemas, San Juan se convertía en el mejor bálsamo para recargar energías. A su vez, confirmó que la Albiceleste estará nuevamente en la provincia, como despedida antes de la Copa América "Brasil 2019" (ver aparte).



Tapia llegó pasado el mediodía a Albardón, en medio del viento Sur del día sábado. Tras el almuerzo, tomó la palabra para hablar de las razones de su regreso a San Juan, marcado por la frustración del Mundial: "No ha sido demasiado fácil este momento. Futbolísticamente no se dieron las cosas y quien más que uno quería y sentía que este era el Mundial para Argentina. Pero tuvimos que replantear todo. Así que volver a San Juan, a mi tierra, es algo que me reconforta, que me refugia y que me brinda las energías para seguir adelante con esta transformación del fútbol argentino".



Luego, Tapia remarcó la enorme predisposición que tiene el gobernador Sergio Uñac para abrirle las puertas a cualquier inquietud desde AFA: "Es un gobernador que siente el deporte como política de Estado y la lleva a la práctica. Un amigo que siempre está dispuesto a ofrecer San Juan para lo que podamos intentar".



Pero el tema de la Selección nacional y el proceso de rearmado tras la salida de Sampaoli no quedó afuera del análisis del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino: "Hemos vivido un proceso complejo. Que nos precipitó en muchas cosas pero hay que decidir con tiempo y sin apresurarnos. Queremos lo mejor para la Selección y no hay lugar para errores. De cara a los amistosos, el ciclo lo encabeza Scaloni y todos lo vamos a apoyar. Después, se analizará la mejor opción".



Mirando al fútbol argentino, al del interior, Tapia insistió en reconocer el esfuerzo que se hace desde todo el país: "Manejar una liga, un club, cualquier institución no es sencillo. Es admirable lo que hacen los dirigentes y necesitan el reconocimiento que se merecen. Desde AFA y el Consejo Federal queremos darle más instrumentos, pero siendo conscientes de que los cambios son necesarios". Tapia volvió a su tierra. Recibió el afecto de los suyos y prefirió calmar el ambiente tras la dolorosa experiencia en Rusia.

"San Juan es mi casa, acá están mis raíces y mis sentimientos. Siempre es un placer volver a sentir eso". CLAUDIO TAPIA - Pres idente AFA

Argentina regresa a San Juan



La presencia de Tapia en la provincia dejó buenas noticias ya que se anticipó que la Selección llegará al Bicentenario en 2019 antes de emprender su participación en la Copa América de Brasil. Existe un antecedente similar en la previa a la Copa América Chile 2015 cuando Argentina goleó a Bolivia por 5-0. Luego, regresó ante Honduras (1-0) en mayo de 2016 cuando Lionel Messi salió lesionado y , por Eliminatorias en noviembre de ese año, venció 3-0 a Colombia. Mientras que la primera vez en Pocito fue en la inauguración del estadio, en el 2011, con el 4-1 sobre Venezuela.



Pero no será el único seleccionado que estará de regreso en San Juan ya que el 30 de septiembre, en el Aldo Cantoni, el combinado nacional de futsal -campeón del mundo- enfrentará a Brasil en la revancha de lo que fue la final de la Copa América que los brasileños ganaron en la provincia en abril de 2017. Un clásico que dentro del futsal es de lo mejor del mundo.