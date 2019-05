En una clasificación intensa y luchada, los tres representantes sanjuaninos en el Top Race Series, Gabriel Da Rold (2do), Fabián Flaqué (4to) y Fabricio Persia (6to), tuvieron una destacada actuación y lograron ubicarse entre las tres primeras filas para la carrera que disputarán hoy a las 11 en el autódromo El Zonda, en la previa de la prueba que el Top Race desarrollará luego y que tendrá en primer lugar de la grilla a Franco Girolami. A su vez, en TR Junior, Ariel Persia logró la pole position y Nicolás Luluaga largará 8vo.

La tercera fecha del Top Race tuvo ayer una jornada por demás atractiva, cuya sesión clasificatoria abrió con el Series. Y los tres locales estuvieron en puestos de vanguardia desde la Q1. Da Rold, Flaqué y Persia no tuvieron problemas para pasar el primer corte de los 10 mejores, pero en la Q2 quedó afuera Persia, al ubicarse sexto y por muy poco no avanzar a la Q3 entre los top cinco. "Sufrí la falta de potencia del motor y también el lastre; ahora tendré que salir a correrla desde atrás", señaló Persia, quien suma dos podios consecutivos y está segundo en el campeonato.

Ya en la Q2, Da Rold demostró que está intratable y rozó la pole position, que finalmente quedó en manos de Marcos Urtubey.

El 2-4. Gabriel Da Rold (foto superior) y Fabián Flaqué se metieron en la Q3 y saben que la primera curva hoy en la final puede ser clave para avanzar.

Candidato. Fabricio Persia se quedó sin Q3 por muy poco. Igual, es candidato al podio por el buen momento que atraviesa.



El plus del sanjuanino es que no corre en el Series desde hace un año. Y con apenas un puñado de vueltas en lo que va del fin de semana tras 12 meses de ausencia se codeó con los protagonistas habituales de la categoría. A su vez, Fabián Flaqué quedó cuarto y su sueño de volver a hacer podio en San Juan, como en 2018, está intacto. "El auto no daba para más. Mis tiempos de vuelta fueron prácticamente calcados y no pude bajar esas décimas para llegar a la pole. Lo bueno es que el coche tiene ritmo de carrera", señaló el campeón 2015.

Da Rold, en tanto, quedó a sólo 29 milésimas de la pole position, una muestra elocuente de la espectacular lucha que mantuvo con Urtubey en la clasificación. El salteño dominó así los ensayos y clasificación tal como sucedió el año pasado en San Juan. Urtubey marcó 1m18s028/1000 y Da Rold lo secundó con 1m18s057/1000, por lo que ambos largarán en primera fila la competencia de hoy a las 11.

"El viernes ya sentí que el auto iba muy bien y que hacía lo que pretendo. Y entendía que debía mejorar aún más con gomas nuevas para clasificación. Hice un tiempo muy bueno y no logré la pole position por sólo 29 milésimas, pero estoy contento porque compito contra pilotos y equipos muy fuertes. Además, no corro desde hace un año en la categoría. Ahora en la final voy a intentar avanzar porque el objetivo es terminar con un podio en San Juan", dijo Da Rold, sin duda el gran protagonista de la jornada.

Para hoy