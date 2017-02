Frente a Morón. Obras UDAP llega en gran forma a la cita de hoy, con una racha de cinco triunfos consecutivos que lo depositaron en el quinto puesto, que deberá defender ante Gigantes del Sur.



Ante Ciudad. UPCN se mide con uno de los rivales directos en la lucha por el segundo puesto de la fase regular, en el que también está Lomas. Los Cóndores viajarán luego de estos dos partidos a Brasil para el Sudamericano de Clubes



Entre hoy y pasado mañana se definirá la fase regular de la Liga A1 de vóleibol y con eso se conocerán los choques de los playoff, la segunda y definitiva parte del camino al título de campeón para esta temporada, en la que los dos equipos sanjuaninos ya tienen asegurado un lugar, pero todavía resta definir en qué lugar.



UPCN y Obras UDAP formarán parte de la doble función en el ‘Gorki Grana’ de Morón, Buenos Aires, en la que se medirán respectivamente con Ciudad y Deportivo Morón.



En primer turno, a las 19, UPCN y Ciudad protagonizarán el duelo más atractivo de todos a priori, debido a que ambos están en la lucha por el segundo puesto de la tabla.



UPCN comparte la segunda posición con Lomas, a dos unidades del puntero Bolívar, y con otros tantos de ventaja sobre Ciudad.



Bolívar tiene dos encuentros a priori accesibles (visita hoy a las 21,30 a Alianza JM y el sábado a la misma hora a PSM) y Lomas sólo debe jugar un partido más, hoy contra Gigantes del Sur en Neuquén, también a las 21,30.



Con ese panorama, el que gane el partido de hoy entre UPCN y Ciudad, habrá dado mucho más que un paso a quedarse con el segundo puesto, que asegura la ventaja de localía hasta la instancia de semifinales.



UPCN sabe que su rival de hoy puede plantear una dura pelea por el nivel que demostró en la temporada. De hecho, le ganó en el Cantoni a los dirigidos por Fabián Armoa en el comienzo de la fase regular por 3-2 y fue el equipo que logró colarse entre los tres favoritos al título en la vanguardia, en base a un vigente Darraidou en ataque y a una defensa incasable de todo el equipo.



Luego, desde las 21,30, Obras UDAP se enfrentará con un Deportivo Morón que todavía tiene chance matemática de superar a River Plate o a Alianza en el octavo puesto y hacer realidad el sueño de entrar a los playoff. Obras llega en un gran momento con los cinco triunfos consecutivos, entre los que se incluyen a Bolívar y a Lomas, y su prioridad es defender el quinto puesto en la tabla, con Gigantes del Sur a 3 puntos. Hoy Federico Pereyra volverá a la titularidad luego de lesión en la planta del pie derecho.



Fabián Armoa / Entrenador UPCN



“Tenemos la experiencia”



-¿Cuáles son las expectativas para este weekend?



-Lo más importante pasará por ver cómo se ordena finalmente la tabla de posiciones, en la disputa por el segundo puesto entre nosotros, Lomas y Ciudad.



-¿No mira el primer puesto?



-Creo que es difícil que Bolívar pierda puntos, entonces no está ahí la cosa. Bienvenido si eso ocurre pero no está en los planes.



-¿Qué es lo que mejor debe hacer UPCN en estos partidos, ya que luego juega el Sudamericano?



-Debemos estar bien preparados para recuperar la pelota y saber luego administrarla.



-¿Qué espera del rival, Ciudad?



-Es muy difícil. Son jóvenes con hambre que juegan bien y no dan por perdidas las pelotas. Demuestran la energía y la frescura. Nosotros tenemos la experiencia para afrontar estas situaciones.





Rodolfo Sánchez / Entrenador Obras



‘No hemos llegado al techo‘





-Es de suponer que está contento, con la racha de cinco triunfos consecutivos.



-Estamos bien, pero más que por los resultados estoy contento porque mejoramos el nivel de nuestro juego. No hemos llegado al techo.



-¿Qué espera de Morón, su próximo rival?



-Es un equipo con buenos jugadores en todas las líneas. Considero que no están mejor posicionados porque no lograron una mejor adaptación como equipo. Pero es peligroso.



-¿Cuál es su meta en estos dos partidos, pensando en los playoff?



-Tenemos casi asegurado el quinto puesto y ya no podemos escalar más. Veremos que rival nos toca, pero si no hay ninguna sorpresa nos espera un duro camino porque hipotéticamente tendremos a Ciudad en cuartos, a Bolívar en semifinales y al ganador de UPCN-Lomas en la supuesta final. Ahora están estos dos partidos y no llegamos a lo máximo de nuestro nivel.