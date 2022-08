A la felicidad por haber sido profeta en su tierra y haberse consagrado en el Sudamericano de Trai Running disputado el fin de semana en San Juan, al atleta sanjuanino Facundo Nuñer se le suma la preocupación de tener que conseguir casi un millón de pesos para poder estar en el Mundial de la disciplina a disputarse en Tailandia en dos meses. Es que el certamen que contó con 700 atletas de todo Sudamérica, otorgaba a los campeones la clasificación a la cita ecuménica pero quienes participen deberán costear pasajes y estadía por su cuenta.

"Estoy feliz porque fue una experiencia increíble e inolvidable poder consagrarme en San Juan", abre la charla Facundo Nuñer quien se consagró en la distancia mayor del Sudamericano: completó los 85 kilómetros en 9 horas y 19 minutos. El atleta local representó a la Selección Argentina de Trail por primera vez y pagó con creces. Si bien falta la notificación oficial por parte de la Confederación Argentina de Atletismo, es un hecho que el sanjuanino clasificó al Mundial. Es que el certamen Sudamericano otorgaba plazas a los mejores para el Mundial de Trail Running que tendrá lugar en Tailandia. "Todavía no me notifican pero sería un hecho que clasifiqué, ahora mi preocupación pasa en cómo llegar hasta Tailandia, eso me tiene un poco mal porque lógico que sería mi sueño poder estar en un Mundial", comentó.

Es que los atletas deben costearse pasajes y estadía y en la actualidad, con el cambio actual, solamente los pasajes tienen un costo de 800 mil pesos sin contar estadía y alimentación en lo que dure el certamen. "Para mí sin apoyo lamentablemente no podría estar porque me resulta imposible poder conseguir esa plata en dos meses", manifestó el profe de Educación Física quien además da clases de Funcional en un gimnasio particular pero su fuerte es su grupo de entrenamiento "FN Team", donde entrena a unos 140 atletas. "Hoy estoy en búsqueda de gente de apoyo. Ojalá pueda estar", expresó Nuñer.

Con respecto a la competencia que se disputó en el Oeste sanjuanino, Nuñer manifestó que no llegó en las mejores condiciones físicas, sin embargo pudo quedarse con el título tras correr 85 kilómetros entre los cerros de Zonda y Ullum. "Es un orgullo tremendo poder ganar porque fue mucho tiempo de entrenamiento y muchas lesiones en el medio. No estaba al 100% pero por suerte pude consagrarme", expresó. Es que Facundo hace unos tres años padeció una lesión en su rodilla izquierda y para poder recuperarse tuvo que hacer un tratamiento que le derivó un año completo inactivo, sin poder correr. "Cuando volví tuve que ir a de a poco teniendo en cuenta que estuve mucho tiempo parado. Me costó mucho volver a estar en ritmo. Hoy en día tengo una molestia en la misma rodilla que no me permite estar pleno. Me hice resonancia y ecografía y no sale nada pero aún así no dejo de correr", manifestó.

Lo cierto es que con lesión y todo, Nuñer pudo quedarse con la prueba mayor. "Salí en el pelotón de punta y me mantuve ahí, hasta que en el kilómetro 33 justo subiendo el Sierras Azules enganché al puntero y de ahí le di y me sentí muy bien. No tuve altibajos, solo el cansancio como toda carrera. Conocía el terreno y eso me permitió marcar la diferencia. Creo que pasando el filo del Tres Marías ya me confié en que no me pasaban y recién ahí me logré relajar para poder disfrutar hasta el final", manifestó Nuñer, quien de ahora en más esperará por apoyo para poder llegar a Tailandia.