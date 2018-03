Apriete. El momento en que los barras agreden a los jugadores.

El plantel de Platense fue agredido y robado por un grupo de barrabravas "calamares" tras la derrota sufrida antenoche por el equipo de Vicente López como local ante Estudiantes de Buenos Aires por la 27ma. fecha del torneo de Primera B. Platense perdió por 1 a 0 ante Estudiantes, en un encuentro entre los dos equipos que eran punteros al iniciarse la fecha.



"Luego del partido estábamos con familiares en el micro para ir al hotel y luego volver a nuestras casas, cuando un grupo subió al transporte y comenzó a recriminarnos por la derrota. Todo se complicó cuando comenzaron a robarnos la ropa del club que teníamos puesta". contó el delantero de Platense Daniel Vega.



El goleador, que habló por Sportia, de la señal de cable TyC Sports, aclaró que sólo estuvo presente un hombre de la seguridad del club que le hizo frente y se peleó con los hinchas y que en la puerta de ingreso la única autoridad era una mujer policía.



"No vi armas, solo fueron trompadas. A esos hinchas los tengo vistos, pero no sé como se llaman, nunca tuve un acercamiento. No estuve el año pasado en Platense pero me comentaron que pasó algo parecido en el vestuario, pero este año no había sucedido nada", dijo el ex Los Andes, entre otros equipos.



El presidente del club, Fernado Wendt, radicó la denuncia en una comisaria.