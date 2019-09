Imponente. El tamaño del pivot Marc Gasol, ante el australiano Patty Mills, en la semis que España superó a los oceánicos.

Aunque este seleccionado argentino ya demostró que no existen imposibles, hay un dato que preocupa: Argentina sólo le ganó un duelo oficial en los últimos 15 años al equipo europeo. En el historial global, por mundiales y Juegos Olímpicos, mandan los ibéricos con 7 triunfos y 2 caídas.



El último antecedente fue el 27 de agosto pasado, en un amistoso previo al Mundial de China. El seleccionado dirigido por Sergio Scariolo se impuso por 84-76. No obstante, en aquel encuentro, la albiceleste no pudo contar con la presencia de Facundo Campazzo, que había sufrido un esguince en su tobillo derecho.



En el Mundial de Turquía, en 2010, el seleccionado argentino venció a España por 86-81, en un enfrentamiento para definir el 5º y 6º puesto. Esa fue la única sonrisa para el equipo nacional en este lapso.



En cuanto al estilo de juego, el fuerte de la actual España pasa por la parte defensiva. Proponen una marca al hombre asfixiante, llevando el juego al perímetro y evitando la penetración hacia el aro con un juego físico, principalmente, por la experiencia de Marc Gasol (33 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones, ante Australia). En ofensiva, el cerebro de las jugadas es Ricky Rubio. El base de Utah Jazz es el goleador (15.9 puntos por partido) y el líder en asistencia (6.4 por juego) del conjunto de Sergio Scariolo. Gasol, con 34 años y 2.15 metros, marca la diferencia en la zona pintada. Sin embargo, España juega buen básquet en equipo: el alero Víctor Claver y el escolta Sergio Llull colaboran con la fluidez del juego y los tiros de larga y media distancia.



En la fase de grupos, España venció sin problemas en su debut a Túnez (101-62), luego hizo lo propio con Puerto Rico (73-63) e Irán (73-65) y clasificó como primero del Grupo C. En segunda ronda dio una exhibición en defensa para llevarse un ajustado triunfo ante Italia (67-60) y dio el batacazo frente a Serbia con un rotundo 81-69 y pasó a cuartos como puntero del Grupo J, evitando así, justamente, el duelo con Argentina. Ahí no tuvo problemas para vencer a Polonia (90-78), con la figura de Ricky Rubio. El base español lideró al equipo y lo llevó a semis, donde necesitó de dos tiempos suplementarios para vencer a Australia (95-88) y meterse en la final.

Respeto

Argentina tiene un talento "increíble" y no regalará "nada" en la final avisó ayer el capitán de la selección española, Rudy Fernández (foto). El alero recordó que tiene varios jugadores en la Liga española, algunos compañeros suyos en Real Madrid como Campazzo y Deck: "Tienen un talento increíble, trabajando mucho en defensa, seleccionando siempre el mejor tiro, están jugando en equipo y vamos a tener un rival muy duro. Hay que prepararlo bien y saber que ellos no nos van a regalar nada".