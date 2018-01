Eufórico. Así celebró su victoria el jujeño que con 24 años consiguió un logró más que importante en su carrera deportiva. Le dio al SEP el primer triunfo desde que es de rango Continental y ahora irá buscando la gloria.

Feliz. Sumamente emocionado. Y no es para menos, con sólo 24 años Gonzalo Najar se alzó con un triunfo histórico. Ganó la etapa reina de la Vuelta a San Juan Internacional y ahora es el único líder en la General. Por eso su emoción. Su felicidad. Su chance de alcanzar la gloria mañana en una prueba 2.1 UCI es algo que quizás nunca se hubiese imaginado. "Estoy feliz. No caigo todavía. Se dio el resultado en lo personal pero también esto es del equipo que trabajó de una forma estupenda para alzarnos con esta victoria" contó el jujeño actual campeón argentino de ruta.



Las claves del éxito de los Bichos Verdes se basó en el enorme trabajo que junto a su técnico Sergio Gili realizaron en el mismo Colorado y también en Uspallata. "Hicimos un trabajo duro y silencioso que por suerte hoy se vio plasmado. La táctica era esa, que primero atacara Dotti, el Puma y después yo, por suerte pude regalarle este triunfo histórico al equipo", sostuvo el ganador.



Sobre las sensaciones que vivió en esa recta final que lo llevó a la gloria en lo alto del Colorado, Najar expresó: "Me levanté muy bien. Cuando desayunamos nos encontramos con un video que nos habían mandando nuestras familias y eso nos emocionó a todos porque no lo esperábamos. Sin dudas que ese fue un empujoncito para encarar esos 15 kilómetros finales que tenía que hacer solo".



El 2017 fue excelente para el jujeño porque se consagró campeón argentino de ruta, y comparando ese momento con el que vivió ayer, Gonzalo expresó: "Ser campeón argentino significó muchísimo. Pero esta es una etapa reina, es la Vuelta que todo el mundo quiere ganar. Estoy corriendo con ciclistas de primer nivel así que elijo este triunfo como el más importante para mí. Es el día más importante de mi vida", expresó. Najar sabe que hoy será un día duro y clave, pues el SEP deberá controlar el sinfín de ataques que reciban en la ida y vuelta a la Difunta: "Confío en mi equipo. Tenemos potencial para defender está malla", se ilusionó quien hoy partirá con el maillot que desde ayer es suyo.