La rivalidad por conquistar el reinado del fútbol entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se trasladó a Rusia, tierra del Mundial 2018: mientras el luso descolló en su debut ante España, el argentino estuvo muy lejos de cuanto es capaz de dar ante Islandia y esto fue aprovechado por Ricky Regufe, uno de los amigos más cercanos a la estrella de Portugal, quien publicó en sus redes sociales una provocadora foto…

En cuanto al arco seguiría Willy Caballero, aunque la sensación es que no jugó bien. Sin embargo, el DT está convencido de que el hombre del Chelsea puede darle mucho. Sobre todo en el juego con los pies y la salida limpia desde abajo. También hay que tener en cuenta que la exclusión de un arquero no es lo mismo que la salida de otro jugador. Sampaoli no quiere tocar mucho para no herir susceptibilidades.

A 3 días del partido contra Modric y compañía, todavía faltan despejar muchas dudas. ¿Seguirá jugando con 4 en el fondo? ¿Pasará Meza al medio para dejar a Salvio hacer toda la banda? ¿ Quién se va a asociar con Messi? El tiempo corre y apremia. Argentina tiene que ganar para llegar relajado a la última fecha y depender de sí mismo.

En la imagen se puede ver el cuerpo de Cristiano Ronaldo con la cabeza de una cabra, animal con el que se asocia a Lionel Messi. Es que tras una poderosa campaña en redes sociales se impuso que las siglas G.O.A.T (cabra, en inglés) significan Greatest of all times, es decir, el más grande de todos los tiempos, a partir de un hat trick convertido por el argentino ante Deportivo La Coruña, partido de la Liga de España que le permitió al Barcelona consagrarse en esa competición.

Tan bien recibida por la gente fue la campaña que Messi presentó los botines que usaría en el Mundial con una publicidad en la que se lo vio rodeado de cabras y hasta fue tapa de una importante revista en la que posó con ese animal.

Así es que la foto de fue interpretada como una notable provocación a Leo Messi. Ricky Regufe es uno de los amigos más fieles de Cristiano Ronaldo e incluso de su familia, tanto la madre como el hijo del portugués, con quienes se lo ve posando en varias fotos. Es incluso una de las personas que forman el habitual grupo con las que el luso pasa sus vacaciones.