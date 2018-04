Recuperado. El Pincha de Bernardi sumó una victoria luego de cuatro partidos sin victorias.

Estudiantes reingresó ayer a zona clasificatoria para la Copa Sudamericana 2019, luego de vencer por 1-0 en su visita a Patronato, que terminó su partido de la 23ra. fecha de la Superliga con un hombre menos por la expulsión de Walter Andrade.



Con gol de Lucas Rodríguez a los 30 minutos del primer tiempo, el "Pincha" cortó una racha de cuatro partidos sin ganar (dos empates y dos derrotas), mientras Patronato quedó a la espera de una derrota de Chacarita para garantizarse así un año más en Primera.



En un inicio friccionado con muchos pelotazos y disputas en el piso, Patronato supo desplegar un juego de toques de primera y avances diagonales que le permitieron arrinconar al "Pincha" en su campo y tener tres chances claras en los primeros cinco minutos.



A los 30 minutos, tras un error del defensor Andrade, Melano corrió por el sector izquierdo, tiró un centro al punto de penal, Urribarri no pudo despejar y Lucas Rodríguez mano a mano definió al primer palo, firmando el 1 a 0 para el equipo de La Plata.



Con el marcador abierto, Patronato perdió la precisión que lo caracterizó y el "Pincha" aumentó la presión en las salidas del local, buscando un nuevo error para poder acrecentar la ventaja.



Patronato, con uno menos desde los 11 por una plancha fuerte de Andrade, de mal partido, amoldó una línea de tres en el fondo y cuando tomó la pelota buscó el empate de manera pausada, sin exigirse físicamente e intentando no cometer errores. Los minutos corrieron mientras ambos equipos se entregaban la pelota, no arriesgaban las salidas ni lograban incumbir en las áreas con fuerza.