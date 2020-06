El joven maravilla del ciclismo belga, y mundial, Remco Evenepoel, ganador de la última Vuelta a San Juan, dio ayer una extensa nota el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport en la que comentó que el "gran" objetivo de este año es ser protagonista del Giro de Italia.

"Éxito total en el Giro son grandes palabras. Como los Juegos Olímpicos no están en el calendario, decidimos apostar por el Giro con el objetivo de ver qué puedo hacer. Si me siento bien, intentaré luchar por la maglia rosa. Podría ser por unos días o hasta el último día, lo que sería muy bueno. Sea lo que sea, creemos que es posible", exclamó el pibe de 20 años que durante la, interrumpida, presente temporada tiene más victorias que nadie, porque no sólo ganó en San Juan, sino que también lo hizo en la Vuelta a Algarve, Portugal.

El prodigio belga apoyó sus dos victorias en competencias de etapas Proseries en su polivalencia en la contrarreloj y la montaña, dos virtudes que tendrá que explotar en el Giro que, de momento, no tiene lugar de salida tras la anulación de la partida húngara. "Es el año correcto para correr mi primera gran vuelta. El Giro de Italia ha sido un gran objetivo desde el invierno. El nuevo calendario hizo que fuera difícil elegir y perderme la Lieja-Bastoña-Lieja, pero el Giro es ideal para mi desarrollo como corredor. Es la mejor elección", explicó.

"Estoy trabajando para que mi debut en las grandes vueltas sea especial. He hecho algunas pruebas en casa recientemente y hemos visto que mi potencia ha aumentado aún más. No estoy trabajando duro todavía porque el plan es llegar al pico de forma en el momento adecuado y quiero darlo todo en el Giro", culminó.