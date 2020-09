Con la tranquilidad de que los testeos dieron negativos y no hay jugadores con coronavirus, el plantel de Boca, con el sanjuanino Emmanuel Mas (foto), continuó ayer su preparación de cara al encuentro de mañana frente a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores de América.

Uno de las noticias de la jornada, pensando en el encuentro en el que Boca buscará meterse en los octavos de final (lo conseguirá si no pierde ante Libertad), es que el plantel no concentrará. En el Xeneize decidieron no utilizar el hotel para concentrar, por lo que los jugadores convocados hoy a la tarde se van a entrenar en el predio Ezeiza y luego cada uno regresará a sus respectivas casas. Es decir, como ocurre en Europa, los futbolistas se encontrarán a las 19 en el complejo Pedro Pompilio esperando el partido.