El fútbol argentino, de luto: a los 71 años, falleció Ramón Héctor Ponce, ex atacante e ídolo de Boca, quien luego de su retiro se dedicó a la dirección técnica (ascendió con Banfield a Primera en 2001) y a la formación de juveniles. Le pusieron Mané en homenaje a Garrincha, el crack brasileño que descollaba en su posición: wing. Nació en Goya, Corrientes, pero desde las Infantiles se vistió de azul y oro, y con esa camiseta debutó en la élite a los 17 años: allí jugó desde 1966 a 1974. Rápido y gran asistidor, ganó tres títulos en su club de pertenencia: dos títulos de Primera y la Copa Argentina de 1969. Pasó por la Selección en 1972 y 1973 (vistió la casaca del combinado nacional en 8 ocasiones) y luego llevó su velocidad a Gimnasia La Plata, Quilmes, Colo Colo de Chile y Calgary Boomers, de Canadá.

"Mi forma de jugar se asemejaba con la de Guillermo Barros Schelotto", dijo en una entrevista con Planeta Boca Juniors. Con la casaca con la que trascendió tuvo dos momentos brillantes: los dos goles a River en el 4-0 clásico del Metropolitano de 1972 (Curioni firmó las otras dos conquistas) y el tanto desde mitad de campo a San Lorenzo en 1974. Fue dirigido por Adolfo Pedernera y Alfredo Di Stéfano. En total, en su paso por el Xeneize, disputó 276 partidos y anotó 65 goles.

Más allá de su sello indeleble en la historia de Boca, Mané también pudo haber cambiado la historia del Superclásico moderno. Es que, como vecino de Merlo y con buena relación con Máximo Gallardo, papá del "Muñeco", varias veces estuvo cerca de llevarlo a las inferiores del clásico adversario del River que hoy conduce.

"Marcelo era la figurita del equipo y se empezó a correr la bola. Y Mané estaba a cargo de las inferiores de Boca", prologó el papá del hoy entrenador de River en el libro Gallardo Monumental, de Diego Borinsky.

"Me lo vino a pedir varias veces. Pero Marcelo todavía estaba en la primaria y le dije que hasta que no terminara el colegio no lo llevaba a ningún lado", fue la barrera con la que se topó Ponce. En aquel entonces, a Gallardo simpatizaba por San Lorenzo, como su papá. Posteriormente edificó una relación con River que se hizo granítica.

Mané no se quedó con aquel no. Incluso, ante la noticia de que el Muñequito había fichado en Núñez. "Cuando terminaba séptimo grado, un amigo de la zona me propuso llevarlo a River y fuimos. Mané se enteró unos meses después y siguió insistiendo. 'Me enteré de que el pibe tiene problemas allá', me dijo. Y le contesté: 'Está perfecto en River, de ahí no lo saco'. El destino es así. Podría haber ido a Boca y terminó siendo un símbolo de River", completó su narración Máximo en el libro.