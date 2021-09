No puede. Matías Garrido fue de mayor a menor ayer y Sportivo lo sigue necesitando. Desamparados no logra revertir esa racha que ya cuenta 10 partidos sin ganar y que es la peor de sus 102 años de historia.



En el día de su aniversario número 102, Sportivo Desamparados festejó a medias. Es que en su cancha, perdía ante Estudiantes de San Luis por 2 a 0, pero con goles de Santiago Ceballos, a los 39, y de Julio Cáceres a los 48 minutos, y con un jugador menos por la expulsión de Lucas Márquez, terminó empatando 2 a 2 en un encuentro válido por la 22da fecha del Federal "A".

El empate agónico trajo algo de paz a Puyuta. Con la igualdad, Desamparados acumula 10 encuentros sin ganar, está lejos de la zona de clasificación y en una fecha especial como la de ayer, perder 2 a 0 ante el último de la zona, hubiese caldeado aún más los ánimos en el Serpentario. Comenzó mal Sportivo, que si bien era el que manejaba la pelota, Estudiantes en la primera que tuvo lo lastimó. Iban 16 minutos cuando tras un tiro de esquina desde la izquierda, Varoni apareció sin marcar y anotó, de cabeza, el 1 a 0. Le costó reaccionar al Víbora que sintió la desventaja en lo anímico. Tuvo solo una ocasión con un remate de media distancia de Décimo que tapó con los puños Abrahim. Estudiantes dio cuenta de su efectividad a los 30, cuando llegó por segunda vez al área local y anotó el 2-0. Lucas Quiroga llegó por la izquierda y tras ganar la marca, le dio un nuevo golpe a Sportivo que intentó reaccionar con los intentos de Garrido y el enorme desgaste de Bruno Rodríguez.

En el complemento la versión de Sportivo mejoró en parte porque salió con mayor decisión. A los 2" Cáceres convertía tras un gran centro de Garrido, pero se lo anularon por off side. El ingreso de Federico Paz le dio otro aire pero la mejoría finalmente llegó con el ingreso de Santi Ceballos. Paró línea de tres atrás y se jugó todas las cartas al ataque, Zuliani probó de tiro libre, a los 22 Cáceres con un mano a mano, a los 36 otra vez Cáceres tras un centro del mayor de los Ceballos pero no había forma. Con una enorme entrega Desamparados no dejó de ir y finalmente tuvo premio a los 39 cuando Bruno Rodríguez ganó por izquierda y cambió de frente para que Ceballos la mandara al fondo de la red. Con ese envión, Sportivo fue y a los 47" le cometieron penal a Cáceres y fue el "Emperador" quien se encargó de cambiarlo por gol. Fue empate, sí. Pero por cómo se dio, terminó siendo celebrado por el puñado de hinchas presentes que se ilusionan con que Sportivo por fin despierte.

EN GENERAL CERRI

Peñarol cayó y cortó su racha

Cayó. Peñarol no pudo ante Sansinena y perdió de visitante pero igual sigue quinto y en zona de clasificación.

Peñarol no pudo ayer y cortó su racha victoriosa. Fue en su visita a General Cerri, cayendo ante Sansinena por 1 a 0 en un juego por la 22da fecha del Federal A. Sansinena logró abrir el marcador recién pasada la media hora de la mano de Gonzalo Barez, quien sentenció a Diego Pave para establecer el único grito. La llave para romper los cerrojos fue la expulsión de Claudio Acosta en la visita en los últimos 20 minutos. Además, en otros resultados de la jornada, el líder Deportivo Madryn sumó un punto en su visita a Camioneros (2 a 2), el mismo marcador se dio entre Otamendi-Bolívar, Ferro de Pico venció 1 a 0 a Cipolletti, Huracán Las Heras venció 3 a 1 a Sol de Mayo, Juventud Unida igualó sin goles ante Olimpo y Villa Mitre cayó 1 a 0 ante Independiente Chivilcoy. En la próxima fecha, Desamparados visitará a Independiente y Peñarol recibirá a Juventud Unida.