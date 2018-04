Determinante. Ricardo Centurión otra vez resultó la gran figura de este Racing que goleó cerrando la primera rueda de esta Copa Libertadores.

Racing goleó por 4 a 0 a Vasco da Gama anoche en Avellaneda y de esta manera finalizó la primera rueda del Grupo E de la Copa Libertadores al tope de las posiciones. La victoria de los "académicos" se concretó mediante goles de Ricardo Centurión, Lautaro Martínez, Matías Zaracho y Lisandro López, este último con la particularidad de que falló dos tiros penales, atajados por el arquero uruguayo Martín Silva, pero convirtió el tercero.



Arrancó mejor Racing haciéndose fuerte en el mediocampo y sosteniendo el cero en su arco. Cuando promediaba la etapa y era el momento en el que Vasco insinuaba una mejoría en su juego, después del primer penal que Silva le atajó a "Licha" López, Racing convirtió



dos tantos en seis minutos que, después, le permitieron manejar el partido desde la diferencia. E inclusive Racing se pudo haber ido al descanso con una mayor distancia en el marcador, pero López no logró capitalizar otro penal cuando expiraba el primer tiempo.



El segundo tiempo tuvo un arranque aún más contundente de Racing, con un Zaracho que a los 7 minutos se sacó a dos defensores y al arquero Silva de encima a pura gambeta para definir de zurda contra el palo derecho. Pero lo plausible del equipo dirigido por Eduardo Coudet fue que aún con tres goles de ventaja nunca decayó su ritmo de juego, sino que lo mantuvo a lo largo de toda la segunda etapa. De hecho volvió a controlar el medio campo, estuvo sólido en defensa, y a raíz de la desfachatez y buena noche de sus delanteros apeló a salir rápido de contra. Por contrapartida ya Vasco da Gama, en el que jugaron los argentinos Leandro Desábato (ex Vélez) y Andrés Ríos (ex River, Belgrano y Defensa y Justicia), no tenía reacción y por lo tanto jamás incomodó a Musso. Ya sobre el cuarto de hora final hasta hubo tiempo para que López se redimiera ante los hinchas racinguistas, a los que les pidió perdón luego de acertar en el último de los tres penales que ejecutó.





La autocrítica de Licha



Anoche se vivió una particularidad con los tres penales que ejecutó Lisandro López. El capitán anotó sólo uno y en ese sentido hizo su balance posgoleada: "Soy muy exigente conmigo y por eso me costó mucho seguir en partido. Lo positivo es que el equipo superó ese problema que yo le generé. No puedo perdonar de esta manera porque es dar una gran ventaja", destacó el capitán de la Academia. Sobre el rendimiento global del equipo, puntualizó que "tenemos grandes jugadores que hacen la diferencia, pero a nivel colectivo nos falta mucho por corregir todavía".