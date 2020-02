A 22 días del encuentro que dará fin a la participación de Boca en la actual Superliga (probablemente se confirme para el sábado 7 de marzo) contra Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera, la dirigencia xeneize tomó una decisión respecto al recibimiento de Diego Armando Maradona después de todos los trascendidos de la última semana: va a hacerle un reconocimiento.

Fue Rosario Central el que advirtió que no le rendiría homenaje alguno mañana cuando visite Arroyito por su simpatía con Newell’s (“es un técnico más”, dijeron desde el Canalla) y se puso sobre el tapete qué sucedería en la Ribera en la última fecha de la Superliga, teniendo en cuenta la enemistad pública entre el Diez con Jorge Amor Ameal (presidente boquense), Mario Pergolini (vice primero) y Juan Román Riquelme (vice segundo).

La relación entre Maradona y Riquelme se quebró cuando el Pelusa era técnico de la selección argentina y Román renunció por diferencias con él. Desde allí cortaron todo tipo de vínculo. Durante la última campaña electoral en Boca, Diego se había alineado con Christian Gribaudo, candidato de Daniel Angelici, y fue fuerte contra Riquelme: “Un ídolo no puede venderse al mejor postor”. Román recogió el guante, declaró que no le interesaba lo que él dijera y aprovechó para tildar a Angelici por ser responsable de “la peor gestión que hubo en el club”. También alzó la voz Pergolini con una ironía para Maradona: “De un burro qué podés esperar” y antes de la elección Diego volvió a arremeter contra la fórmula de Ameal: “Ese locutor y ese ídolo futbolístico no saben nada de política, tienen cero de gestión. Y encima apoyan al peor presidente de la historia del club”.

“Maradona será un técnico que viene a ganarle a Boca como cualquier otro, no viene a una fiesta. Hay que acordarse del mejor Diego, que es el que jugaba y el que nos llenó de orgullo a todos. Pero vamos a recibirlo como a cualquier técnico”, había manifestado Ameal. Y Gribaudo salió al cruce en las redes sociales: “El que no quiere a Maradona no quiere a su mamá”.

El fuego cruzado cesó porque cada uno debió inmiscuirse en sus tareas de turno: Maradona con la meta de salvar del descenso a Gimnasia y los directivos de Boca para ponerse en funciones en la institución que tomaron tras los comicios. Pero el calendario los vuelve a poner frente a frente (con la hipotética chance de que el equipo de Miguel Ángel Russo sea campeón) y, después de mucho debate interno en las oficinas de la Bombonera, la CD azul y oro definió que en la fecha 23 habrá una plaqueta de reconocimiento para el histórico Diez antes de que se siente en el banco de suplentes visitante.

Los directivos también deslizaron que los encargados de entregar la placa en el campo de juego serán los miembros que manejan el Departamento de Relaciones Públicas, manejado por Alberto Salvo y Alejandro González.