Franco Armani fue el hombre de la semana. Después de romperla ante Racing en Avellaneda, el arquero estaría en la lista de preseleccionados por Jorge Sampaoli para ir al Mundial de Rusia 2018 y se ilusiona con esa chance.





"Sería un sueño ser llamado a la Selección. Para eso trabajo día a día y me esfuerzo. Tengo la ilusión y la fe de poder estar. No hice el proceso de la Selección, no fui partícipe en todo este tiempo y sé que es un punto en contra, pero seguiré trabajando para lograrlo", destacó.