Cuarto. Morales fue al límite en frenajes y curvas para compensar la falta de velocidad final. Registró un top de 170 km/h contra los 182 km/h de la punta.







En la categoría GP3 de las Américas, el mejor de los cinco representantes sanjuaninos fue Carlos Dibu Morales (KTM), al ubicarse cuarto en la clasificación general de los ensayos. Hoy, la GP3 disputará la clasificación a las 9,45 y a las 12,40 disputará su carrera número 1, a 10 vueltas.



Morales registró 2m06s099/1000 y quedó a más de tres segundos del más veloz, el chileno Martín Cheib (Kawasaki). "Tenemos mucha diferencia de potencia y velocidad con las Kawasaki. Estoy 10 km/h por abajo de la velocidad máxima que tienen las motos más veloces, así que debí compensar yendo al límite en las curvas. Vamos a trabajar en la electrónica y la puesta a punto para pelear la carrera", expresó el piloto chimbero.



Mauricio Quiroga (Yamaha) se ubicó 11mo, con un tiempo de 2m07s635; mientras que Juan Ignacio Rodríguez quedó 18vo (Yamaha, 2m09s882). A su vez, Luis Mercado logró la 19na colocación (Yamaha, 2m09s975); en tanto que Matías Soto fue 22do (Yamaha, 2m12s840).



"En sectores críticos de la pista, como la Curva de los Patos, pierdo tiempo porque las Yamaha tienen menos potencia que las Kawasaki, así que para la clasificación vamos a trabajar en el chasis para tratar de mejorar. Es una pista muy técnica, que no permite errores", dijo Quiroga.



"No estoy contento con el resultado de las prácticas. Entre los problemas de suspensión y la falta de velocidad final no pude sentirme cómodo. El equipo va a trabajar en la moto y soy optimista para la carrera", apuntó Rodríguez. "El circuito tiene sectores muy patinosos, pero va a mejorar", acotó Mercado.