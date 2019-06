Pura potencia. Del Potro arrasó con el australiano Thompson y pasó a octavos en Roland Garros. En esa instancia también están Mayer y Lóndero.

París, Francia, Télam



El argentino Juan Martín del Potro avanzó ayer a los octavos de final del torneo de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, al vencer al australiano Jordan Thompson, por 6-4. 6-4 y 6-0, en dos horas y un minuto de juego.



El tandilense (8) se medirá en la próxima instancia con el ruso Karen Kachanov (10), que superó al zurdo eslovaco Martin Klizan, por 6-1, 6-4 y 6-3.



Del Potro es el tercer argentino que clasifica a octavos de final del abierto francés, ya que hoy abrirán "el fuego" de octavos de final el correntino Leo Mayer (68) ante el suizo Roger Federer (3) y el cordobés Juan Ignacio Lóndero (78) frente al español Rafael Nadal (2).



Argentina, con tres, es el país que más representantes tiene en la cuarta ronda del torneo parisino. El último antecedente similar del tenis nacional se registró en 2007 con la presencia de David Nalbandian, Guillermo Cañas y Juan Mónaco.



"La Torre de Tandil", semifinalista de la edición del año pasado cuando perdió con Nadal, no tuvo inconvenientes en superar a Thompson, un jugador formado para superficies más rápidas que el polvo de ladrillo. Tampoco tuvo problemas en su rodilla derecha que hace dos días lo molestaron en el partido con el japonés Yoshihito Nishioka.



"Fue un partido diferente al de Nishioka, no tuve desgaste físico, fue relativamente rápido y me viene bien", afirmó el argentino. Si Del Potro supera a Kachanov enfrentará en cuartos de final al vencedor de Dominic Thiem (4)-Gael Monfils (14).

