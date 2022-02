Tiene más tiempo vivido en San Martín que en su casa. Entró a la vida del Verdinegro con apenas 7 años y hoy, 15 años después, Matías Giménez sabe que esta temporada que arrancó con triunfo en el clásico en Mendoza, tiene otro perfil. Es que sin referentes históricos con nombres como los de Corti, Mattia y con la salida de su gran amigo, Francisco Alvarez a Talleres, Matías se ha convertido en un producto especial en San Martín. Casi como que la última joya que tiene Concepción y si bien no lo asume así, sabe Giménez que su palabra suma, cuenta y tiene peso propio. Así, después del estreno ganador en Gimnasia, Matías analiza lo que San Martín puede ser en esta versión 2022.

"La idea está. Es la misma propuesta del año pasado tratando de ser protagonistas en todos lados, de ser ofensivos siempre, de tener mucho y cuidar la pelota. Eso no vario porque el técnico Villalba lo sostiene pero creo que ahora tenemos otra cabeza. En la temporada pasada perder esos puntos en los minutos finales nos golpeó desde lo mental y fuimos frágiles al final de todo. Ahora nos fortalecimos, cambiamos eso y creo que haber comenzado ganando en Gimnasia fue un impulso que nos ayudará aún más en ese aspecto", reconoció Giménez como parte clave de este proceso.

Luego, entrando ya en la conformación del nuevo plantel que sufrió una renovación absoluta desde diciembre a este febrero, Matías se entusiasma con el mix experiencia-juventud que Villalba armó: "Es un plantel muy bueno. Desde lo futbolístico y desde lo personal. Tener a gente tanta experiencia como Botinelli o Penco nos sirve a todos porque hay muchos pibes, muchos jóvenes y siempre es bueno escuchar lo que dicen, lo que hablan porque tienen recorrido y están dispuestos a charlar con todos. Yo por ahí quedo en el medio entre los más chicos y los más experimentados con un espacio propio después de tantos años en el club".

"Disfruto cada minuto que paso en el club. Me crié acá y sé lo que se siente por San Martín".

MATÍAS GIMÉNEZ Delantero

Ser referente no le quita el sueño. Sabe que la confianza que le dio este cuerpo técnico ha sido clave para consolidarlo: "No creo que sea referente ni nada parecido. Uno va repasando y van pasando nombres fuertes que ya dejaron San Martín y con su huella. La salida de Francisco Alvarez se siente y creo que hoy yo soy como lo que va quedando de ese momento. Pero me siento muy bien. Entusiasmado, con confianza, con la mentalidad que no teníamos el año pasado. Espero que haber debutado ganando en Mendoza y sabiendo que no se pudo jugar como lo queríamos, nos abre otro panorama. Falta demasiado pero el primer paso fue positivo en todo porque veníamos de hacer una muy buena pretemporada pero con pocos amistosos y pudimos sacar adelante un partido complicado por el rival, la cancha y el calor. Eso ayuda, fortalece".

En lo personal, Matías sabe sin decirlo que puede ser su última campaña en el club de sus amores. Ya hubieron sondeos en el receso desde otros clubes: "Es un momento especial. El técnico Villalba me dio toda esa confianza que el jugador necesita para rendir y eso me ayudó. Lo demás, siempre viene solo y tiene que ser el fruto del trabajo de cada día. Esa es mi idea siempre y trabajo para mejorar en cada faceta. Además, San Martín es mi casa y eso me hace feliz".

Finalmente, Matías se mete en el futuro inmediato que tiene los colores de All Boys por la segunda fecha de la Primera Nacional: "Esta categoría es dura, difícil. Nadie regala nada y estará en nosotros sostener nuestra propuesta. Trabajamos todo el grupo para poder conseguirlo y sería lindo lograrlo ante nuestra gente. Será un rival que tiene sus argumentos, que debemos respetar pero antes que todo, San Martín tendrá que plasmar su idea. Ese es el objetivo en un torneo muy largo, que será exigente desde todo punto de vista pero para el que estamos preparados todos. Es un inicio que nos entusiasmó y queremos seguir en esa senda. Así, todo es más fácil".





Agenda

Por la segunda fecha, San Martín tendrá su estreno ante el hincha sanjuanino. Y el bautismo será a partir de las 17.30 horas en el Hilario Sánchez recibiendo a All Boys. El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez.

El equipo de Floresta, que es dirigido por Aníbal Biggeri, viene de ganar en su presentación: 1-0 sobre Atlanta.

En busca de los socios perdidos

Sabiendo que el regreso del público es una realidad, desde la dirigencia de San Martín han insistido en la recuperación de los socios que se alejaron por diferentes razones y además, captar nuevos asociados. En esta campaña, hay dos segmentos que están diferenciados: los que quedaron con deuda y los novatos.

Para aquellos asociados que dejaron de pagar su cuota, para poder quedar al día se decidió que con el pago de 3 de esas cuotas atrasadas, actualizadas a los valores de hoy, más la cuota del mes de febrero, quedarán en condiciones de disfrutar de los beneficios del club. En tanto que para los nuevos asociados, se estipuló el pago del mes de febrero, más la inscripción y la confección del carnet.

Los valores vigentes son los siguientes: Socio Activo: 1.500 pesos; Socio Pleno: 2.500; Socio Protector: 3.000 pesos.

Para poder recabar más información y realizar el trámite, la secretaría atenderá de lunes a viernes de 18 a 20,30.

San Martín afrontó los coletazos de la pandemia y hoy quiere recuperar su gente.