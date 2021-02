Es nacido en la casa. Fruto de la cantera de San Martín que, en el campeonato que pasó, se afianzó en el equipo que conduce Paulo Ferrari. Se trata de Matías Giménez, el delantero de 21 años que se perfila para arrancar desde el inicio cuando el Verdinegro comience la Primera Nacional en el que, según el pibe, será protagonista y luchará para pelear un ascenso a Primera.

"Estoy muy bien, me siento cada día mejor. A diferencia del torneo pasado, esta vez pudimos hacer una buena pretemporada, intensa como debe ser. La pretemporada del torneo corto fue rara por el tema del Covid. Si bien físicamente me sentí bien porque siempre me entrené en cuarentena, con la pelota no me sentía muy bien, pero aun así hicimos un buen papel", comenta el rawsino sobre sus sensaciones en la recta final de la pretemporada que vienen realizando.

El chico, que se inició en la escuelita de San Martín con 8 años y fue donde hizo todas las Inferiores, valoró el grupo que comenzó a formarse el torneo anterior, que mantuvo la base y que se completó para esta temporada con cuatro incorporaciones. "Nos llevamos todos muy bien y eso es fundamental. Los más grandes que se quedaron llevan al grupo adelante con buena energía y mucha predisposición de todos. Ojalá que las cosas nos salgan bien", sostuvo quien el próximo 6 de marzo cumplirá 22 años.

El joven jugador ha mostrado ser un punta con movilidad y actitud en los partidos que jugó

Giménez, quien subió al plantel mayor en el 2019 de la mano del "Yagui" Forestello después de destacarse en la Reserva, se muestra abierto a seguir aprendiendo y eso destaca de su entrenador Paulo Ferrari: "Paulo es muy buen técnico, muy exigente, no para un segundo. Nos vuelve loco a todos pero es lo que nos gusta, porque nos exige al máximo a todos y hay una competencia muy sana. En el tiempo que llevo con él aprendí bastante y voy por más".

En el amistoso ante Independiente Rivadavia, el rubio delantero formó dupla con Paulo Ruiz y si bien falta para el comienzo del certamen, esa dupla se perfila para ser la titular. Para Giménez, es el puesto que mejor le sienta y ya dejó atrás su pasado como volante: "Me tocó jugar mucho tiempo de volante porque el técnico me lo pidió, pero sin dudas que en éste (por el puesto de delantero) me siento mucho más cómodo, además me gusta estar cerca del arco. Si me toca seguir estando es algo muy lindo e importante para mi, es lo que siempre soñé, así que puedo relajarme para aportarle al equipo", expresó.

¿Para qué está San Martín? fue la pregunta y él mismo contestó, sin vueltas: "El objetivo es claro y es ascender. El torneo pasado fue corto pero anduvimos bien y nos ganamos un respeto dentro de la cancha. Este torneo depende más de nosotros y ojalá podamos ascender", cerró el joven punta fraguado en Concepción.

Hoy es el sorteo

Esta tarde en la AFA será sorteado el fixture del Torneo de La Primera Nacional (LPN) del presente año. Según surgió del ente rector comenzará el fin de semana del 12 al 14 de marzo y culminará en diciembre.

El torneo estará compuesto por dos zonas en la que se dividirían los 35 equipos (una de 18 clubes, la otra de 17), con partidos ida y vuelta, hasta diciembre.

El campeonato tendrá dos ascensos. El primero, saldrá de un partido entre los ganadores de cada zona. El segundo, será el vencedor de un habitual formato: el Reducido.

En cuanto a los descensos, ya está establecido que esta temporada ningún equipo perderá la categoría por la pandemia de coronavirus.

Los que si se sumarán son Almirante Brown, Tristán Suárez y San Telmo por el lado de la Primera B y Güemes de Santiago del Estero y Deportivo Maipú por el lado del Federal A.

Se harán emparejamientos y se jugarán interzonales (Guillermo Brown de Madryn solicitó ser el equipo sin pareja)