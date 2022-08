Gimnasia y Esgrima La Plata (24 puntos) continúa alimentando su sueño de alcanzar la cima del torneo de la Liga Profesional (LPF), tras ganarle por 2-0 a Godoy Cruz de Mendoza (18), en uno de los adelantos de la duodécima fecha.



En el Bosque platense, el equipo dirigido por Néstor Gorosito hilvanó su tercera victoria en hilera y quedó apenas un escalón por debajo de Atlético Tucumán.



Los goles del conjunto local los marcaron el uruguayo Brahian Aleman (St. 16m., de penal) y Nicolás Contín (St. 50m.).



El primer tiempo fue entretenido. Los dos equipos no se guardaron intenciones para erigirse en protagonistas. En ese contexto, la primera oportunidad de gol llegó para el conjunto visitante, por medio de una aparición de Gianluca Ferrari, quien no logró conectar bien y desperdició una chance clara en la propia área chica (6m.)



La intensidad continuó siendo moneda corriente en los dos conjuntos y el ‘Lobo’ dispuso de una chance clara para anotar, cuando Colazo envió un centro desde la izquierda y el cabezazo de Soldano impactó en la unión de palo derecho y travesaño.



Sobre los 40m., el paraguayo Ramón Sosa Acosta (fue observado por el mellizo Gustavo Barros Schelotto ante una posible convocatoria de su hermano Guillermo para el seleccionado Sub ’23 guaraní) picó el balón ante la salida del ‘Ruso’ Rodríguez y dilapidó otra ocasión.



El segundo período, contrario a lo que se presumía, no decreció en el ritmo. Los dos equipos siguieron con la tónica de jugar lo más lejos de su propia área y buscaron la apertura de la pizarra.



A los 4m. lo tuvo Gimnasia, con un disparo de Chávez (luego salió lesionado) que apenas salió por encima del travesaño. Sobre los 9m., el ‘Tomba’ mendocino respondió con un tiro de Bullaude que exigió al siempre sobrio arquero, Rodrigo Rey.



Y sobre los 16m., el árbitro Rey Hilfer sancionó penal en una mano de Ferrari, tras una tijera de Eric Ramírez. La ejecución, a cargo de Aleman, engañó a Rodríguez y representó el 1-0 definitivo.



A partir de esa situación, el equipo local manejó el ritmo, le cedió la iniciativa a Godoy Cruz que no halló la fluidez necesaria como para alcanzar la igualdad, más allá de que en alguna pelota detenida siempre estuvo latente la posibilidad de una igualdad que no llegó.



Porque con el tiempo ya cumplido, el reaparecido Contín (venía de una inactividad de 10 meses por un esguince grave de rodilla derecha y ruptura del ligamento cruzado anterior) coronó exitosamente un centro al área de Aleman, tras una maniobra que inició la viveza y guapeza del también ingresado Benjamín Domínguez.



El 2-0 en favor del ‘Lobo’ le permite a los dirigidos por Gorosito achicar la brecha que le lleva el sorprendente Atlético Tucumán de Lucas Pusineri, que mañana se medirá con Arsenal, en Sarandí.



Godoy Cruz, por su lado, sumó su cuarto encuentro sin triunfos, con dos empates y dos igualdades.







-Síntesis-



Gimnasia (LP): Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Nicolás Colazo; Lautaro Chávez, Agustín Cardozo, Brahian Aleman y Ramón Sosa Acosta; Franco Soldano y Eric Ramírez. DT: Néstor Gorosito



Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Pier Barrios, Gianluca Ferrari, José Canale y Franco Negri; Martín Ojeda, Gonzalo Abrego, Juan Andrada y Tadeo Allende; Salomón Rodríguez y Ezequiel Bullaude. DT: Sergio Gómez-Favio Orsi







Goles en el segundo tiempo: 16m. Aleman (G) de penal; 50m. Contín (G)







Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Juan de Dios Pintado por Barrios (GC); 10m. Benjamín Domínguez por Chávez (G); 24m. Matías Ramírez por Allende y Enzo Larrosa por Abrego (GC); 32m. Emmanuel Cecchini por Soldano (G); 36m. Cristian Chávez por S. Rodríguez (GC); 41m. Gabriel Vega por Bullaude (GC) y Nicolás Contín por E. Ramírez (G)







Amonestados: Barrios, Ferrari y Negri (GC)



Cancha: Gimnasia (LP). Arbitro: Leandro Rey Hilfer