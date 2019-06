Tras la consagración de Tigre en la Copa de la Superliga, Néstor Gorosito festejaba de cara a la tribuna del Matador y brindó sus primeras declaraciones televisivas: "Re lindo... Yo me comí una galletita cuando no se jugó el segundo tiempo y yo nunca tuve nada que ver, me hicieron cargo a mí de una cosa que no tuve nada que ver. Una alegría salir campeón, son muy buenos pibes", destacó el entrenador, recordando la fallida final de la Copa Sudamericana 2012 en San Pablo.

"El segundo tiempo en el inconsciente nos tiramos muy atrás, nos defendimos, ligamos un poquito. Había que ganar y se ganó. El primer tiempo arrancamos más o menos. Pensamos que si hacíamos tres o cuatro toques seguidos podíamos enfrentar al arquero", analizó el Pipo.

Después, volvió a criticar el sistema de promedios: "Son todos los inventos nuestros de los argentinos, en todo el mundo es al revés. Todo es para sacar ventaja, no somos frontales ni normales, todo para ventajear. El promedio se hizo para ventajear entre los poderosos y así estamos".

Por último, destacó: "Lo más importante es que salimos campeones, pero no soy mejor entrenador porque salí campeón".