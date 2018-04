Gran trayectoria. Tuvo Juan Martín Hernández, quien se desempeñó en varios puestos como apertura, centro y fullback. Un jugador con amplia versatilidad y mucha técnica.

El polifuncional jugador de Los Pumas Juan Martín Hernández anunció ayer oficialmente su retiro del rugby profesional debido a una lesión en su rodilla derecha, con lo que puso fin a una carrera que lo tuvo como una de las principales figuras de la Selección argentina que obtuvo el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007.



El jugador, de 35 años, inició su carrera en el club Deportiva Francesa (2000-2003) y debutó en el seleccionado argentino de rugby el 27 de abril del 2003 frente a Paraguay (144 a 0) y disputó 74 tests internacionales con la camiseta de Los Pumas.



"Decidí detener el rugby. Es todo, se acabó", señaló escuetamente el "Mago" en una nota publicada ayer por el Midi Olympique de Francia.



El jugador anunciará hoy en una conferencia de prensa en las instalaciones de la Unión Argentina de Rugby (UAR) los detalles de su abandono deportivo del rugby profesional.

El Mago disputó tres mundiales, en todos ellos alcanzando al menos los cuartos de final.



La última lesión que sufrió Hernández fue en el encuentro que disputaron el pasado 24 de marzo en que "Los Jaguares" cayeron frente a los Reds de Australia (18 a 7), en un partido válido por el torneo Súper Rugby que reúne a los equipos del hemisferio Sur.



"Los ligamentos cruzados no se ven afectados pero el dolor es fuerte y la exigencia del Super Rugby no me permite competir disminuido. Así que decidí parar con el rugby. Eso es todo, se acabó", le contó al periodista Marc Duzan de RugbyRama. Hernández dejará su sello como una de las figuras del plantel de Los Pumas que alcanzó el bronce en el Mundial de Francia 2007.