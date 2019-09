Ya no hay especulaciones, en diálogo con TyCSports.com Wanda Nara, esposa y representante de Mauro Icardi (foto) reconoció que está interesada en un préstamo del delantero para la jugar las instancias finales de la Copa Libertadores.



"Boca es Boca. Y a mí me gustaría que llegue por seis meses, no lo puedo creer", reconoció desde Italia ante la consulta. Unas horas antes ya había agitado el avispero con una publicación en Instagram: le deseó feliz cumpleaños a Lisandro López, zaguero Xeneize, y completó la publicación un "Nos vemos pronto" y corazones amarillos y azules.



De todas formas desde Boca la voz oficial de los dirigentes es que no van a buscar un 9 para la serie ante River. El Xeneize tiene tiempo de traer un punta hasta el 5 de septiembre, para que juegue tanto el torneo local como la Copa.