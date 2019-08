Misterio. Icardi sigue sin tener club desechando Mónaco.



El delantero Mauro Icardi no tiene lugar en Inter de Italia y su nombre se vinculó en los últimos días al Mónaco de Francia, pero su esposa y representante Wanda Nara negó que el jugador sea transferido al club del Principado. "No irá al Mónaco", respondió Wanda Nara ante la consulta de TyC Sports luego de los rumores generados por la RAI de Italia, sobre una negociación "avanzada" entre Inter y Mónaco. El diario italiano Corriere Dello Sport apuntó que la institución de Milán solo cedería a Icardi al extranjero, porque no quiere reforzar a competidores directos como Juventus o Napoli.

Icardi apareció en la portada del Corriere Dello Sport por el supuesto ultimátum de los dirigentes de Napoli a sus pares del Inter y al propio delantero rosarino, para concretar su incorporación con un plazo hasta el próximo sábado.

Según informó la cadena de televisión italiana en la noche del domingo, el club monegasco y el milanés llegaron a un acuerdo por 60 millones de euros por el traspaso y una ficha para el argentino de doce millones de euros netos por temporada. Una cantidad que supera con creces lo que pretender ofrecer el Nápoles al atacante, que se quedaba en los siete millones de euros por temporada. Sin embargo, la oferta entre clubes resulta la misma que la enviada por los napolitanos: 60 millones de euros más cinco en variables. Un destino incierto.