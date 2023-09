Los dos dejaron sus campos de entrenamiento y se trasladaron a Las Vegas, donde el próximo sábado combatirán por las cuatro coronas del peso supermediano (76,204 kgs/168 lbs), que posee el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez (59-2-2, 39 KOs). Su retador, el estadounidense, Jermell Charlo (35-1-1, 19 KOs), es propietario absoluto de los cuatro cinturones de peso superwelter (69,853 kg / 154 lbs); aceptó saltar dos categorías en busca de los dólares que en su peso escasean, y la gloria si vence al púgil que mejor entiende el negocio del boxeo profesional.

Mientras "Canelo", reconoció en la serie documental denominada "All Access: Canelo vs. Jermell Charlo", que se estrenó recientemente en la cadena de cable premium; no haber sido en sus últimas peleas el mismo boxeador que era considerado rey peso por peso; Charlo, cuyo último combate fue la unificación con el argentino Brian Castaño, a quien noqueó en el décimo round, en una pelea revancha muy esperada porque en el primer combate que resultó empate, en un fallo discutido y localista, dijo en la última reunión de prensa que está muy enfocado en hacer historia: "es una pelea única, en la que daré todo para arrebatarle los títulos".

Hay un axioma tan viejo como el boxeo: "entre dos buenos boxeadores siempre gana el de mayor peso"; que estará latente en el ring del T-Mobile Arena, escenario de la velada que tendrá como pelea de fondo el choque entre los dos campeones.

Los apostadores han establecido a Álvarez como favorito 4-1 para vencer a Charlo, en gran parte porque Charlo subirá 6,351 kilogramos para enfrentar a la superestrella mexicana. Esa superioridad en las apuestas se apoya en que Álvarez tiene marca de 7-0 en peleas de peso súper mediano, incluidos cuatro nocauts, y ha mostrado un mentón de granito incluso en sus dos peleas disputadas en el límite de peso semipesado (79,379 kg / 175 lbs).

Showtime Pay-Per-View transmitirá Álvarez-Charlo como el evento principal de un espectáculo de cuatro peleas, que en la Argentina se verá por ESPN KO, desde las 22. En los Estados Unidos, quienes quieran ver la pelea deberá abonar 85 dólares.

Aparte de Canelo y Charlo, también son indiscutidos: Terenca Crawford (welter) y Devin Haney (ligero)

"Canelo", quien acumuló uno de los mejores currículums de su generación con sólo 33 años, hará la tercera defensa consecutiva de sus títulos mundiales de peso súper mediano del CMB, AMB, FIB y OMB contra el rey del peso superwelter Charlo, en el primer enfrentamiento de la era de los cuatro cinturones que enfrenta a dos campeones indiscutibles reinantes entre sí. A la que se suma el, recientemente, coronado de los welter (66,678 kg / 147 lbs) Terence Crawford, quien luego de vencer a Errol Spence Jrs, con quien tiene una pelea revancha, también se animó a decir que subiría de peso, para desafiar a cualquiera de los dos contendientes del próximo sábado, donde estarán en juego los cinturones del CMB (Consejo Mundial de Boxeo), AMB (Asociación Mundial); OMB (Organización Mundial) y FIB (Federación Internacional).

La sinceridad del Canelo

En la serie televisiva, Álvarez comentó que "En cuanto al boxeo, no estaba al 100 por ciento", según una traducción que apareció en la pantalla. "Pero los críticos siempre buscan algo, ¿no? Y obviamente, estoy de acuerdo con ellos, en que no me he visto en las últimas peleas como antes. Y no quiero simplemente dar una refutación. Preferiría mostrárselos. Y en esta lucha vas a ver la diferencia".