Con una destacada participación de la delegación de la provincia, culminó ayer el Torneo Nacional Federativos de Gimnasia Artística que se realizó en el Estadio Aconcagua Arena, en Mendoza. Allí, entre 500 gimnastas de todo el país, la sanjuanina Isabela Gómez se consagró campeona argentina en categoría juvenil.



Isabela, representante del gimnasio VIP, fue segunda en la final de salto, cuarta en la final de suelo y quinta en la final de barra, con eso le alcanzó para coronarse en el Nivel B2. "Es uno de los niveles más difíciles en la gimnasia y solo somos dos chicas de San Juan en este nivel. Me emocione bastante y me sentí muy feliz. Ser la primera sanjuanina que salió campeona en esta categoría y la primera en realizar un salto con mortal sobre la lengua, me llena de felicidad", comentó la chica de 14 años quien agradeció a su profesor Ricardo Martínez y a su familia.

Destacada. Fue la participación de toda la delegación sanjuanina que asistió a

la cita en suelo mendocino.



"Fue un Nacional con varias sorpresas pero las chicas han hecho un trabajo muy bueno después de dos años sin competencia. Martina Carazo también tuvo una destacada participación en Infantiles Nivel B3 y lo de Isabela también es muy importante", comentó Jorge "Tano" Montaña, profe del Altis Espacio Deportivo y un referente de la gimnasia local.