"Tengo muchas ganas de estar ya en San Juan trabajando, puse toda mi predisposición pero ahora ya queda en manos de los dirigentes". El textual pertenece a Luis Alberto Islas, quien en la tarde de este lunes le contó a DIARIO DE CUYO sobre la posibilidad de asumir como director técnico de Sportivo Desamparados. El ex arquero, campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial del ´86 y figura también en el Mundial de 1994, se mostró predispuesto para arribar al Víbora y expresó que la última palabra la tendrá la dirigencia.

"Hace varios días que venimos teniendo charlas con la dirigencia. Mis ganas están de ir y sumarme ahora mismo, hay que empezar a trabajar lo antes posible. Hablamos mucho con Juan (Valiente) y le dije mi forma de trabajar, creo que antes de lo anímico y lo futbolístico, hay que cambiar la metodología de trabajo", manifestó el ex técnico de Sol de Mayo quien el sábado, cuando estuvo como invitado al programa televisivo "Podemos Hablar" en Telefé, ya avisó que estaba negociando con un club del Interior.

Islas le ganó el duelo a Goycochea en el Mundial 1994

Islas ya venía sonando en Puyuta hace dos semanas desde la salida de Marcelo Fuentes. Era su nombre y el de Ricardo Dillon quienes comandaban "cabeza a cabeza" en el paladar de los dirigentes pero en los últimos días, parece ser el ídolo de Independiente quien pasó a comandar ese duelo. "Conozco San Juan y conozco bien a Desamparados, es un club grande del interior con mucha gente que no merece estar peleando en la zona baja del torneo. Hay plantel, solo hay que trabajarlo. Quiero potenciar algunos jugadores pero confío que se pueden hacer cosas lindas", expresó el entrenador.

Islas como entrenador en su currículum cuenta haber dirigido en Central Norte de Salta, Racing de Córdoba y Deportivo Español. Con Central Norte en el Argentino A del 2011, llegó a la fase final, incluso su verdugo fue Desamparados que lo eliminó en la instancia de semifinales, semanas después Sportivo terminó ascendiendo a la B Nacional. Luego, el ex arquero dirigió Sol de América de Paraguay, donde estuvo en ocho partidos, con cuatro victorias, un empate y tres derrotas y en Sol de Mayo asumió en la fecha 12 la temporada pasada, Sol había sumado 15 puntos y estaba último en la zona de clasificación a los Playoffs pero Islas lo levantó, logró clasificarlo segundo en la zona, accediendo también a la Copa Argentina: "A eso apunto con Desamparados, a llevarlo alto. Me gustan los desafíos. Llegué para asumir en Sol de Mayo en un plantel que no había armado yo y logré la clasificación a la Copa, clasificando segundo. Creo que como entrenador esas pruebas así nos gustan porque ponen nuestra capacidad a prueba", expresó.

Si bien todavía no hay nada confirmado y Desamparados ya prepara el duelo ante Cipolletti de este viernes a las 21.30 horas en cancha de Trinidad, Islas cierra la entrevista telefónica manifestando su deseo de llegar a San Juan: "Ojalá que se de, si la dirigencia lo define yo trabajaría inmediatamente con el plantel aprovechando que después del partido de este viernes, Desamparados cumplirá fecha libre y eso nos vendría de la mejor manera. Insisto, hay plantel, solo hay que trabajarlo", expresó.

LA PRIMERA ESTRELLA

Si bien desde la dirigencia de Sportivo Desamparados no se manifestaron al respecto sobre la posible llegada del entrenador, de concretarse la llegada de Luis Islas, el ex arquero de la Selección será el primer entrenador de esa envergadura en trabajar con un equipo sanjuanino. Néstor "Pipo" Gorosito cuando llegó para dirigir a San Martín hace unas temporadas encabezaba la lista de técnicos ´top´ en equipos sanjuaninos, si bien Gorosito jugó en la selección argentina, Islas cuenta en su haber con ser campeón con la Albiceleste en el Mundial de México 1986, integrando ese plantel y después siendo figura en el Mundial de Estados Unidos 1994, donde se dio el resonante doping positivo de Diego Maradona.