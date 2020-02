Bulls llegaba con tres derrotas en la misma cantidad de presentaciones, la última por apenas un punto (23 a 22) ante Blues en el cierre del partido, por lo cual no tenía otra que salir a ganar. Jaguares venía de ser derrotado en su primer partido de la gira ante el puntero Stormers (17-7), pero había dejado una buena imagen e incluso podía haber sumado algún punto en Newlands. Los dos equipos sabían que este era un cotejo decisivo y necesitaban conseguir la victoria. Bulls realizó dos cambios (Nafi Tuitavake por Burger Odendaal y Marco van Staden por Wian Vosloo). Jaguares hizo lo propio debido a los lesionados (Orlando y Creevy antes de la gira; Ortega Desio antes del partido ante Stormers; Delguy, Cubelli y Ezcurra – los dos medios - lesionados en el último partido y Matías Alemanno que no podía ser de la partida por protocolo médico) y a la rotación habitual. Así con varias bajas y nueve variantes con respecto al XV inicial ante Stormers, Jaguares iba en busca de un triunfo que lo acercara a la punta de la zona.

UN ARRANQUE CON ERRORES DE AMBOS EQUIPOS

El partido comenzó con la salida de Bulls y la recepción de Bruni. El equipo sudafricano, en la siguiente manejó muy bien el line y con una patada comprometió a Cancelliere que salió muy bien de la zona de peligro. El arranque del equipo de Pote Human mostraba el intento de jugar en campo rival, pero Jaguares se defendía bien y esperaba su momento para ir en busca del try. Así a los cuatro minutos y en la primera jugada a fondo el equipo argentino en la que usó el ancho de la cancha con varios de sus jugadores para definir, llegó la definición con Santiago Carreras dándole un pase a Boffelli que logró apoyar el primer try del partido (el vigésimo propio) por la punta izquierda. La patada de Tito Díaz Bonilla no fue buena y el resultado quedó 5 a 0 para el equipo de Gonzalo Quesada en tan solo cinco minutos de juego. El equipo sudafricano intentó en la siguiente y Jaguares zafó por poco. Pero a los 10 minutos se sacó las ganas tras un error en la boca del line argentino y la posterior mala defensa de Jaguares, pese al último esfuerzo de Bertranou. Así el tercera línea Marco van Staden llegó al try y Morné Steyn con su habitual certeza en la patada dio vuelta el tanteador y dejó el 7 a 5 para Bulls. Seis minutos después Jaguares le devolvió la gentileza a Bulls con una jugada preparada desde el line. Amagaron por afuera y con el maul, que pareció ir para adelante le dejó la pelota a Bruni que recibió y terminó apoyando la segunda conquista. Otra vez Díaz Bonilla falló en la conversión, en esta ocasión desde una posición favorable, y el resultado quedó 10 a 7 para Jaguares. En la mitad del primer tiempo los argentinos jugaban más tranquilos, se afianzaban en su juego con un gran trabajo de la tercera línea y aprovechaba los kicks de Díaz Bonilla y Boffelli para jugar el line, mientras esperaban poder volver a vulnerar a la defensa sudafricana. Así a los 28 llegó un line y el maul con Montoya comandando las acciones y la defensa de Bulls que a tan solo tres metros logró defender y por muy poco Jaguares no llegó a apoyar otro try.

Fue una lástima ya que había sido una buena chance para Jaguares que seguía sin sumar puntos y con el peligro de que Bulls despertara. A los 31 minutos Boffelli salvó una situación favorable para los locales y dos minutos después otra vez Bulls llegó al try. Warrick Gelant por el ciego llegó lo concretó y Morné Steyn con una excelente patada puso a Bulls arriba por 14 a 10.

INTENTAR CONVENCERSE DE PODER GANARLO CON DOS TRIES CLAVES

Jaguares salió con todo a darlo vuelta porque sabía que era más en el juego y solo le faltaba demostrarlo en el score. Con una jugada que arrancó desde el fondo de la cancha y una gran maniobra, llegó una gran definición de Guido Petti que puso las cosas en su lugar. Esta vez, Joaquín Díaz Bonilla acertó la conversión y puso a Jaguares arriba a tres minutos del final por 17 a 14. Pero no conforme con eso - no quería más sorpresas - fue a buscar más. Así, Matías Moroni con una gran corrida y tras otro buen kick de Díaz Bonilla llegó a apoyar el cuarto try ante la estática defensa local que nada pudo hacer. El acierto en la conversión de Díaz Bonilla cerró el primer tiempo con un parcial de 24 a 14 para el equipo de Quesada.

UN SEGUNDO TIEMPO, ABIERTO HASTA EL FINAL

Bulls salió decidido en la segunda parte a demostrar que el cierre de la primera había sido un lapsus. Y en dos minutos ya había llegado al try, y a achicar otra vez la diferencia - ante la pasividad de la defensa argentina- . Rosko Speckman apoyó y Steyn convirtió para dejar las cosas 24 a 21 y el partido otra vez sin un dueño. El golpe por golpe, con las defensas que no hacían pie era lo que se veía por entonces. Jaguares fue otra vez a fondo y Bulls recibió una amarilla para Kotze. Así pudo haber sumado tres puntos con un penal, pero como durante todo el partido fue por el line y maul. Bulls la defendió como pudo y zafó en esa jugada. Pero en la siguiente, una excelente patada de Díaz Bonilla dejó solo a Boffelli que llegó a apoyar un nuevo try (el segundo de su cosecha personal). La conversión de Díaz Bonilla dejó el resultado 31 a 21 para Jaguares a los 10 minutos. Las infracciones seguían a la orden del día, el partido era desprolijo y Bulls no dudaba en usar la patada infalible de Steyn para achicar con otro penal (24-31) a los 14 minutos. Tres minutos después Jaguares sumó también de penal por Díaz Bonilla y la diferencia volvió a ser de 10 puntos (34-24). Comenzaron los cambios de un lado y del otro tratando de encontrar mayor eficacia. Bulls fue una vez más por el descuento y Jaguares defendía como podía los embates rivales. Hizo su debut Pedemonte (jugador 66 de la franquicia) y unos minutos después Díaz Bonilla fue amonestado. Todo cuesta arriba para Jaguares que debía jugar con catorce, los 16 minutos que quedaban y además volver a ajustar su defensa si quería llevarse el triunfo de Pretoria.

UNA BUENA DEFENSA EN EL FINAL Y EL BONUS PARA JAGUARES

Los ingresos de Socino, Medrano, Vivas en la primera línea, más el esfuerzo de todos en la defensa hicieron que “se bancaran” las dos ocasiones de Bulls decidido a apoyar un nuevo try. Así el equipo de Quesada salió del sofocón y ni bien pudo volvió a jugar en campo sudafricano. A ocho minutos del final Socino y toda su potencia en ataque consiguieron vulnerar una vez más el ingoal sudafricano y apoyar el sexto try de Jaguares y conseguir el bonus. La patada de Boffeli no fue buena y el partido quedó 39 a 24. Bulls se fue a jugar el resto y Jaguares defendió con alma y vida; para intentar lograr su cometido. Sin dudas los reemplazos de la primera línea ayudaron y mejoró la defensa. Pasó por otra jugada difícil pero consiguió el cometido. No solo fue un triunfo sino que además sumó el punto bonus en un partido en que la victoria podía haber sido más holgada y sin tantas preocupaciones, de haber aprovechado las chances desperdiciadas.

A pesar de eso Jaguares con la rotación y sus lesionados a cuestas consiguió una nueva victoria, la tercera en el torneo y la primera de su gira. Ahora sabe que más allá de los recambios y las bajas, tendrá el próximo sábado ante Sharks una gran prueba para de superarla pasar al frente en la tabla de su conferencia. Passo a paso ese será su próximo desafío.