En un partido complicado, Jaguares XV, con el sanjuanino Juan Pablo Castro desde el arranque, aprovechó el poder de su maul y las individualidades para desarticular a Olimpia Lions y quedarse con el triunfo por 41 a 21 para mantener su inercia ganadora y seguir prendido en la SLAR. Ignacio Mendy se despachó con un hattrick.

No fue un partido fácil porque la franquicia del Paraguay le ofreció una buena oposición y le complicó varias veces la existencia a la franquicia de la UAR. Pero a través de sus individualidades, comenzó a abrir el duelo.



Primero abrió el marcador con un try de Kiki Mendy, que reapareció en el equipo, y después con uno de Martín Bogado, el tryman, que puso el 15 a 7 parcial.



En el complemento, Jaguares XV sacó provecho de su maul demoledor y volvió a someter a la defensa de Olimpia hasta llegar al ingoal. Allí el partido comenzó a quebrarse, pese a que el rival reaccionó.



Porque Mendy apareció por duplicado para completar un partido brillante desde el o personal. Y, a su vez, le dio tranquilidad a la franquicia nacional en el resultado.



Jaguares XV volvió a pisar fuerte en Montevideo y sumó otro triunfo importante para continuar ganando en confianza.

Olimpia Lions (21): Diego Walter; Agustín Cortés, Gianfranco Parodi, Estanislao Arrías y Juan González; Nicolás Hogg e Ignacio Inchauspe; Ignacio Gandini, Ariel Núñez y Federico Simondi; Agustín Toth y Lorenzo Colidio; Rolando Portillo, Mariano Muntaner y Daniel Cabral.

Entrenador: Ricardo Le Fort.

Suplentes: Emilio Gorostiaga, Manuel Stuchetti, Luis Quinteros, Mariano Garcete Elli, Mariano Romanini, Facundo Villalba, Sebastián Urbieta, Francisco Diez.



Jaguares XV (41): Martín Bogado; Ignacio Mendy, Tomás Cubilla (cap), Juan Pablo Castro y Iñaki Delguy; Gerónimo Prisciantelli y Rafael Iriarte; Santiago Ruiz, Eliseo Chiavassa y Manuel Bernstein; Rodrigo Fernández Criado y Lucio Anconetani; Lautaro Caro Saisi, Ignacio Ruiz y Santiago Pulella.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Suplentes: Bautista Bernasconi, Nicolás Revol, Javier Coronel, Aitor Bildosola, Juan Bautista Pedemonte, Joaquín Pellandini, Tomás Suárez Folch, Agustín Segura.



Tantos en el Primer Tiempo: 3’, Try de Mendy (J); 9’, Penal de Prisciantelli (J); 17’, Gol de Prisciantelli por try de Bogado (J), y 28’, Gol de Walter por Try de Quinteros (OL).

Amonestado: 35’, Mendy (J).

Resultado Parcial: Olimpia Lions 7 – Jaguares XV 15.



Tantos en el Segundo Tiempo: 11, 19 y 40’, Goles de Priscintelli por Tries de Anconetani, Mendy y Pedemonte (J); 17', Gol de Walter por Try de Hogg (OL); 27', Try de Mendy (J); 30', Gol de Walter por Try de Diez (OL).



Estadio: Estadio Charrúa.

Árbitro: Frank Méndez.