El finlandés Kimi Raikkonen, campeón mundial en la temporada 2007 con Ferrari y actual piloto de la escudería Alfa Romeo, anunció hoy su retiro de la Fórmula 1 a final de temporada.



Raikkonen, de 42 años, dio a conocer su decisión a través de sus redes sociales y en la previa del Gran Premio de Países Bajos, 13ra fecha del calendario de la categoría, que se correrá el domingo en el circuito de Zandvoort.



"Esta será mi última temporada en la Fórmula 1, una decisión que tomé durante el invierno pasado, que no ha sido fácil, pero llega el momento de nuevas cosas", escribió Kimi en su cuenta de Instagram.



"A pesar de que la temporada aún está en desarrollo, quiero agradecer a mi familia, a todos mis equipos, a todos los involucrados en mi carrera deportiva y a todos ustedes, grandes fanáticos, que me han apoyado todo este tiempo", añadió.



"La Fórmula 1 podría llegar a su fin para mí, pero hay mucho más en la vida que quiero experimentar y disfrutar, y nos veremos después de todo esto", cerró Raikkonen.



Con 21 victorias y 103 podios hasta el momento, muy querido en el ambiente de la Fórmula 1, el finlandés dejará la actividad tras un largo aporte a la máxima categoría y medios franceses mencionan a su compatriota Valtteri Bottas en su lugar en Alfa Romeo.



A su vez suena el británico George Russell, hoy en Williams, como reemplazante de Bottas en Mercedes; y tampoco está claro quién conducirá el otro Alfa Romeo, puesto que no se confirmó al italiano Antonio Giovinazzi, compañero de equipo de Raikkonen durante las últimas tres temporadas.