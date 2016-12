Fiesta. La ADA volvió a demostrar que tiene todo para ser el dueño de la gloria en Albardón, conquistando nuevamente otro certamen en la Liga.

Vigencia. Esa es la palabra que define el momento de la ADA, la Asociación Deportiva Albardón que en la noche del jueves logró vencer por 2-1 al legendario Sport Argentino en la segunda final del Torneo Clausura de la Liga Albardón-Angaco que en el Polideportivo de Campo Afuera, con una recaudación que trepó a los 80.000 pesos, luego de haber empatado en la ida sin goles. Javier Paratore y David Franovich marcaron los goles de la Escuela que logró nuevamente el torneo tras haber quedado afuera en el torneo pasado. Para Sport Argentino, Mauro Ramos descontó en el inicio del segundo tiempo pero no alcanzó para emparejar la final y al menos llevarla hasta los penales.



En los primeros 45’ todo fue propiedad de la ADA que jugó un enorme primer tiempo manejando la pelota, especialmente con Soria, Ruiz y Molina, más el talento de Franovich. Todo fue de la ADA y a loa 29’ tras un centro sensacional de Ríos, el legendario Javier Paratore se elevó para poner el 1-0. Quedó tiempo para que Franovich sentenciara casi todo cuando clavó la pelota en el ángulo tras un centro de Ríos que no conectó Paratore y David la puso allá lejos del alcance de Avila. En el complemento, Sport Argentino decidió cambiar y arriesgó con el ingreso de Mauro Ramos que dio resultados rápido porque descontó y se puso a tiro del empate cuando iban 17’ del complemento. La ADA se paró bien, ya no se lució tanto y trató de asegurar el resultado desde el trabajo defensivo de Vedia. Así lo fue manejando pero Sport tuvo una chance tremenda con Bolado y no pudo empatar. La ADA fue haciendo jugar el tiempo a su favor y acercándose nuevamente a una nueva conquista en el fútbol albardonero demostrando que en los últimos 5 años, el fútbol de ese departamento tiene sus colores jugando nada más que 11 finales, 10 consecutivas, ganando 5 y perdiendo 5, además de haber ganado el Torneo de Campeones en 2015.



Torneo de Clubes Campeones

Con fecha de inicio prevista para el 25 de enero y teniendo ya programado la reunión de la Federación con todas las Ligas para el día 6 de enero, se empiezan a confirmar más campeones para la edición 51 del Torneo de Clubes Campeones-Copa DIARIO DE CUYO ya que Calingasta estará con La Capilla y Centro Calingasta. Además, Sport Argentino podría ser otro de los representantes de la Liga Albardón-Angaco en el certamen si es que la Liga Jachallera o la Liga Iglesiana desisten de presentar más de un equipo. Hasta el momento, por Iglesia, solo iba Sportivo Colola mientras que Jáchal tenía a Pampa y a Niquivil como sus representantes, sin considerar lo que pueda hacer la Liga Sanjuaina