Minutos antes de las 20 (hora de Argentina) comenzó en Orlando, la fase final de la NBA, Liga profesional de basquetbol de los Estados Unidos. Al cierre de esta edición Utah Jazz y los New Orleans Pelicans, jugaban el primer cuarto del encuentro, con la victoria parcial de los primeros por 19 a 8. Posteriormente cerraban la primera jornada los dos equipos de Los Angeles, Lakers versus Clippers.

En la ceremonia de apertura ambos equipos escucharon las estrofas del himno nacional de los Estados Unidos con una rodilla en tierra y vistiendo las clásicas remeras negras con la leyenda "Black lives matter" (las vidas negras importan).

La actividad de la Liga continuará hoy con seis partidos. En hora de Argentina, se medirán: Orlando Magic vs. Brooklyn Nets (15:30); A las 17, Memphis Grizzlies vs. Portland Trail Blazers (DirecTV y NBA TV). A las 17, Phoenix Suns vs. Washington Wizards. A las 19.30, Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks (ESPN). A las 21, Sacramento Kings vs. San Antonio Spurs.

A las 22, Houston Rockets vs. Dallas Mavericks (ESPN)