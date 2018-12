Sergio Aguirre ganó la primera etapa el año pasado coronando una fuga que inició con Astiasarán. Le arrebató el parcial a los embaladores.

La historia dirá que el primer ganador de la Vuelta a Sarmiento fue Sergio Aguirre. El medanero, capitán de la Municipalidad de Rawson, cruzó la línea y luego fue movido por el aire que le tiraron los embaladores quienes no pudieron darle caza antes de la meta. Ese parcial, el que parte de Media Agua y va, primero a la Colonia Fiscal, luego a Tres Esquinas y después realiza un raid por el Este sarmientino pasando por Cochagual y visitando Cochagual Norte. Tras pasar por la línea de meta encararán el último tramo que viajará otra vez al Norte para tocar Punta del Médano y luego volver a Cochagual Norte para, por la Ruta 152 buscar la calle Barboza, donde se gira al Oeste y a los 600 metros estará el arco de llegada.



Apoyados en la distancia del año pasado, serán 109,5 kilómetros que por las características del terreno son propicios para las llegadas en grupos grandes. Lo del año pasado fue una patriada con final feliz. Pero quienes sufrieron en carne propia, ergo embaladores, no querrán tropezar dos veces con la misma piedra.



Por la final de la Copa Libertadores, que se jugará mañana, la segunda versión de la competencia sureña contará con dos etapas sabatinas y dos de las tres matutinas. Al primer esfuerzo de hoy se sumará desde las 17 una contrarreloj de 10 kilómetros entre Los Berros y Pedernal. Crono que por distancia equipara las posibilidades de velocistas con especialistas. Aunque a estos últimos les marcan la cancha al no dejarlos utilizar las "naves" especiales para el metier de andar en solitario. Se utilizarán las misma bicicletas de ruta adaptadas con ruedas tapadas y "cuernitos" en los manubrios. Con razón, ayer en la red social Facebook, el campeón nacional de CRI, Emanuel Ibarra, se quejó: "No entiendo por qué lo hacen. Es como si desinflaran la rueda de los embaladores o le pusieran piedras en los bolsillos a los escaladores".