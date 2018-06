Respeto. Los Pumas reconocieron el apoyo del público. El carismático Creevy saludó en la despedida.

"Había tres puntos a seguir, como ganar en el contacto, anticiparse al rival y tener control de pelota. Pero no ganamos prácticamente nunca en el contacto y a partir de eso no hubo inercia para lastimar, así que hicimos un juego cómodo para Gales. El equipo nunca arrancó y fuimos lentos y predecibles. Vamos a trabajar para revertir esto de cara a la revancha del sábado", dijo el entrenador de Los Pumas, Daniel Hourcade.



"Hicimos todo muy mal. El sistema que teníamos para enfrentar iba a funcionar si ganábamos el contacto, pero siempre estuvimos tarde. El line anduvo bien, el scrum no fue del todo bueno aunque fue cuestión de la visión del referí, pero lo que nos faltó fue correr y por eso no funcionó nada de lo planeado", expresó por su parte el capitán Agustín Creevy.