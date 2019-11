Su rutina diaria no da abasto. Entre sus obligaciones como padre de León, su trabajo para el noticiero de Telesol y su labor en BNBD por las noches, Christian Flores necesita un cable a tierra y en la bicicleta encuentra su distracción. El periodista de Canal 5 eligió a sus preferidos para el "Deportista del Año 2019" y habló de su pasión por las dos ruedas, además de recordar su pasado como futbolista.



Nacido en Mar del Plata pero radicado hace años en San Juan, Flores si bien ya andaba en bici en "La Feliz", cuando llegó a la provincia abrazó mucho más a su pasión: "En Mar del Plata hacía mountain bike pero llegué acá, vi las montañas y me enamoré", comentó el biker. Fue tanto el entusiasmo que agarró con más profesionalismo y comenzó a entrenarse con el profe Matías Ordoñez. "Me diagramó una rutina diaria, me empecé a sentir cada vez mejor y eso se notó en las competencias que hice porque me fue demasiado bien", expresó. Debutó en una prueba de MTB en Tandil y de ahí comenzó a desafiarse cada vez más corriendo cuanta prueba de mountain se presenta. Pero no sólo la montaña lo atrapó, el ciclismo en San Juan es un deporte que atrapa a propios y ajenos y Christian no fue la excepción. "Me empezó a gustar la ruta y también me animé. Empecé a competir en Ciclismo Libre y ahí estamos dando pelea", aseguró. Ahora tiene 41 años pero de pequeño tuvo un vínculo con otro deporte que tampoco olvida: el fútbol. Siempre desempeñándose en el lateral derecho, ya sea en defensa o en el medio, Flores admite que no le sobraba talento pero se defendía: "Corría y metía mucho, jugué desde muy chico hasta mis 16 años cuando el fútbol me abandonó", contó entre risas.



Sus elegidos: Dep.Adaptado: Majo Quiroga. Atletismo: A.Funes; Automovilismo: T.Martínez; Boxeo: C.Román; Triatlón: F.Medard; Ciclismo: N.Naranjo; Fútbol dep: A.Riveros. Fútbol local: C.Méndez; Fútbol Nal.: M.Gelabert; Golf: V. Bustos; Hipismo: L. Guevara; Hockey s/ césped: A.Bugallo; Hockey s/ patines fem: L. Agudo; Hockey s/patines masc: A.Garramuño; Motociclismo: N.García Turesso; BMX: G.Molina; Natación: E.Grecco; Rugby: Juan P.Castro; Tenis: M. Place; Vóleibol: M.Sánchez; Gran DT: C. Bove; Equipo del año: Valenciano.