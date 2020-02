A pura velocidad. La Avenida Ignacio de la Roza en la zona conocida como el "campo de La Bebida" se vio colmada de adrenalina durante casi toda la jornada. El viento cruzado hizo aún más dura la prueba en donde los ciclistas debieron desafiarse ante el reloj.





Voló. Sí. Eso hizo el sanjuanino Juan Prieto con una prueba que lo apasiona y es su especialidad. El ciclista local dominó y se quedó con la etapa contrarreloj individual en la categoría Elite II en la segunda jornada de la Vuelta a San Juan Master. La clasificación general sigue siendo liderada por el bonaerense Juan Paz.



La etapa se desarrolló ayer en el "campo" de La Bebida, por Ignacio de la Roza, partiendo y llegando a la fábrica de Loma Negra. Los primeros en salir a la ruta fueron los ciclistas de Master D (60 a 69 años), quienes realizaron 6,6 kilómetros. El mejor fue Francisco Pogger, el bonaerense se impuso con 7m43s, mientras que José Menchi, también de Buenos Aires, fue segundo con 7m48s, tercero fue el santafesino Oscar Pergolesi con 7m53s, cuarto se ubicó el oriundo de Venado Tuerto Héctor Quiñone con 7m54s y quinto Néstor Morena con 7m59s. Los Master C (50 a 59), realizaron 8 kilómetros. Allí el top five fue dominado por los boneerenses: Argentino Fontana ganó el parcial con 10m03s, segundo fue Mariano Salmón con 10m12s, tercero Marcelo Aiello con 10m14s, cuarto Eduardo Leguizamón con 10m20s y quinto Mario Dauría con 10m22. En Master B (40 y 49), el ganador fue el uruguayo José Silvera con 10m57s, segundo fue el neuquino Patricio Sesnich con 11m07s, tercero Alejandro Acton con 11m23s, cuarto fue el juninense Darío Pagliaricci con 11m38s y quinto se ubicó el cordobés Sergio Rolando con 11m48s. Por la tarde llegó el turno de los Elite II y allí Prieto mostró su potencial, se impuso con 11m14s, segundo fue el salteño Lucas Dundic con 11m16s, tercero se ubicó Ariel Di Palma de Chivilcoy con 11m25, en tanto que Paz culminó quinto a 12 segundos que le permitió seguir mandando en la general.



Hoy se desarrollará la 3ra etapa que largará en Chimbas y culminará en Punta Negra. Los Master C largarán a las 8 horas y harán 79 kilómetros), los "D" lo harán a las 9 (62 kms), los Master "B" comenzarán a las 17.05 (91 kms), mientras que Elite II partirá a las 17 (108 kms).

Hoy la etapa propone el duro ascenso a Punta Negra. Partirán desde Chimbas.

Chilenos buscando rodaje

A pleno. La delegación chilena llegó a San Juan con expectativas de sobra sabiendo que se aproxima el inicio del certamen chileno.

Para algunos es la primera vez que llegan a la Vuelta a San

Juan Master, otros, en cambio ya vinieron con experiencia en la prueba sanjuanina. Se trata del equipo "KM Sur" que llegó desde Santiago, Chile, buscando representar de la mejor manera a su país pero además aprovechando para agarrar rodaje para llegar en las condiciones optimas para el inicio del campeonato chileno que se dará el 16 de este mes. Alexis Arias, Bernardo Sepúlveda, Paula Villalón, Natalia Soto y Milagros Aguilar son quienes llegaron desde el país trasandino. En tanto que aquí se sumó el sanjuanino Juan Carlos Manzano. "Sabemos lo que es esta linda Vuelta y siempre hacemos el sacrificio para estar acá. La intención es aprovechar el altísimo nivel de competidores que hay aquí y llegar de la mejor manera al campeonato de nuestro país que está por comenzar", comentó Arias quien ya tiene experiencia en la Vuelta sanjuanina. En tanto que las chicas contaron la importancia de que se incluyan a las damas en la prueba sanjuanina: "Para nosotras es muy importante que podamos tener el roce que esta prueba aporta, en Chile el ciclismo femenino viene en alza y poder competir con este nivel a nosotras nos viene de la mejor manera", comentó Natalia Soto mientras se preparaba para largar la contrarreloj individual.

ETAPA CRI



Elite II (9,200 kilometros)



1 Juan Prieto San Juan 11m14s



2 Lucas Dundic Salta 11m16s



3 Ariel Di Palma Chivilcoy 11m25



4 Nazareno Yeri Misiones 11m33s



5 Juan Paz Buenos Aires 11m36s



6 Federico Gómez San Luis 11m40s