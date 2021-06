Sí, esta vez la Selección argentina festejó, y si Uruguay hubiese propuesto otro juego más agresivo, Argentina hubiese terminado el encuentro pidiendo la hora. Es que otra vez mostró un segundo tiempo deslucido. Con un planteo defensivo en las segundas etapas, aunque esta vez al DT Lionel Scaloni esa propuesta le dio resultados porque su equipo ganó y sumó la primera victoria en la Copa América que se disputa en Brasil. Argentina jugó a lo Argentina.

Argentina hace 15 partidos que no pierde. El último fue el 2 de julio de 2019 ante Brasil.

Como ya lo había demostrado ante Chile en el debut, cuando lo ganaba cómodo con gol de LionelMessi en el primer tiempo y lo terminó empatando Eduardo Vargas para la selección trasandina en el complemento. Ayer otra vez Argentina repitió eso, aunque mostrando quizás un mayor nivel futbolístico en esa primera etapa, presionando desde entrada. Así, con esa superioridad llegó el gol gracias al desborde y el centro de Messi que terminó conectando Rodríguez. Después tuvo otras ocasiones que no supo concretar.Pero en el complemento la selección e Scaloni salió a cerrarse desde el minuto cero. El 1-0 le aba tranquilidad al DT que apenas los 8 minutos ya realizó las dos primeras variantes que dieron aun más cuenta de eso, es que metió a Exequiel Palacios reemplazando a Giovanni Lo Celso, con un golpe, y también le dio ingreso a Joaquín Correa por Lautaro Martínez. Con eso, quedaba a las claras que Scaloni buscaba contraatacar pero no le sentó bien a sus dirigidos, que si bien no padecieron al débil Uruguay, tampoco supieron plasmar la intención de su técnico. Di María, que ingresó por Nico González, generó una ocasión por el carril izquierdo pero su centro terminó en la nada porque el “Fideo” no tenía con quién definir. Faltaba un referente de área y Sergio Aguero ni siquiera tuvo ingreso en los 96 minutos del encuentro. Nahuel Molina simulando una falta inexistente a 5 minutos del final o el mismo “Dibu” Martínez abusando de la tenencia del balón en su área, dieron cuenta de lo que -se supone- les inculca el DT, aferrarse al triunfo sin mucho más. Argentina terminó ganando, sí. Con lo justo. Ni más ni menos. Los tres puntos servirán para tapar lo otro, la imagen defensiva de Argentina que ya es su postal más clásica.



Chile hizo su parte

Chile afianzó anoche su ilusión de pelear por la corona, al vencer a Bolivia 1 a 0 en Cuiabá, por la segunda fecha, y quedar al tope de la tabla del grupo A de la Copa América.

El gol de "La Roja", que había debutado en el certamen con un empate 1 a 1 ante la Argentina, fue anotado por el delantero anglochileno Benjamin Brereton, a los 10 minutos de la etapa inicial. El resultado acerca al seleccionado trasandino a la clasificación a los cuartos de final. Para Bolivia, en cambio, fue la segunda caída consecutiva, tras el 1-3 ante Paraguay de la jornada anterior. En la tercera fecha del grupo A, el lunes, Chile se medirá con Uruguay en Cuiabá y Bolivia quedará libre.

El entrenador de Chile, Martín Lazarte, analizó que "hay que materializar las opciones que generamos para no terminar sufriendo de manera innecesaria".