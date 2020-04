No había tenido apariciones públicas. De repente, desde que se fue de Boca, poco se supo de él. Daniel Angelici vivió su salida del club en el anonimato. Y si bien en este tiempo fue recibiendo varias críticas sobre su gestión, no salió a responder. Pero en estas horas, de alguna forma, tuvo su primera aparición. No fue en los medios, sino por el cumple de su hija Daniela, la novia de Agustín Obando, que festejó los 18 años y publicó una foto con familia y también con su papá, el ex presidente.

¿En qué anda hoy Angelici? Por lo pronto, pasa el aislamiento en su quinta de Pilar. Desde allí, está planificando potenciar su participación en el mundo de la política nacional. Hoy se encuentra muy metido en la interna de la UCR y en su intención está el deseo de volver a ser presidente, en este caso del distrito capital de ese partido, ya lejos del fútbol. Tras el desgaste de ocho años de gestión como presidente y el impacto de la última elección, el Tano decidió enfocarse en otros aspectos.



¿Pega la vuelta?



El lateral izquierdo, Lucas Olaza, podría volver a Boca luego de junio tras cumplir su préstamo en el Celta de España. El uruguayo mostró un buen nivel allá, pero deberían invertir cuatro millones de dólares por él (2.800.000 irían a Boca). "En principio la intención del Celta era comprar el pase de Lucas, pero con todo esto (por la pandemia) no tuvimos más contactos", contó Pablo Rivero, apoderado del futbolista