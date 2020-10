Llegó de forma inesperada tras la bajada del proyecto de Ricardo "Rulo" González, quien había aceptado dirigir nuevamente a Peñarol y luego declinó. La



dirigencia de Peñarol le ofreció el cargo a Alejandro Schiapparelli y, el Gringo, a sus 40 años, dirigirá al Bohemio en el próximo Federal A que debería comenzar a fines de noviembre, con el objetivo anhelado por todos de quedarse con uno de los dos ascensos en disputa. Tras una nueva práctica, el ex defensor, que se radicó en San Juan, contó su idea de juego, el armado del plantel y los objetivos para su nuevo club.



- ¿Cómo toma este desafío en su trayectoria como DT?



- Estoy muy contento de poder trabajar nuevamente en lo que uno tanto le apasiona. Me encontré con un club que me brindó todas las comodidades, y que cuenta con un predio para trabajar muy amplio y tranquilo. La dirigencia también me ha demostrado toda su predisposición para ayudar al cuerpo técnico.



- ¿Es más grande la responsabilidad por tener que armar un plantel casi nuevo y en con escaso tiempo de maniobra?



- Las responsabilidades siempre son grandes. Uno como entrenador sabe que las debe asumir y en ese sentido me siento contento con el grupo de trabajo que estamos armando. Se están sumando muchos jugadores nuevos, que a la mayoría yo pedí, y ya para la semana que viene la idea es que lleguen los últimos, así ya trabajamos el plantel definitivo.



- Uno de los "nuevos" es Roberval. ¿Influyó conocerlo de su paso por Alianza?



- Lo pedí porque es un jugador que bien entrenado y motivado hace la diferencia. Creo que Roberval por ahí se quedó mucho tiempo como estancado en Alianza y esta es una gran chance para volver a ser ese jugador desequilibrante que es. En una categoría donde los partidos son muy cerrados y trabados, Roberval nos puede dar ese desequilibrio, ese romper líneas, que hace la diferencia. Le tengo mucha confianza.



- ¿Va formando el plantel de acuerdo a la idea táctica o se adaptará a lo que tiene?



- Yo pido jugadores pensando en mi idea global de juego, que es siempre tener un equipo agresivo en ataque y que cuando no tiene la pelota, presione con todos sus jugadores para recuperarla rápido. La posesión es una prioridad que siempre tengo en mis equipos, y trabajamos mucho sobre ello. Además, acá en Peñarol contamos con varios jugadores de muy buen pie y que son capaces de hacer daño en ataque por los costados.



- ¿Con qué objetivo global arranca su ciclo?



- Antes que nada, formar un equipo competitivo. Luego, es un torneo muy corto y rápido así que habrá que estar atento a todo lo que se nos vaya a presentar. Nosotros queremos dar pelea, pero no perdemos de vista que, si no podemos en este torneo, apuntamos al siguiente.

Los nueve refuerzos

Hasta el momento llegaron nueve refuerzos al plantel bohemio. Ellos son: los defensores Martín Pucheta (32 años), Agustín Llanos (21), Facundo Mallea (21), Julio Villarino (31); volantes Ariel Sánchez (32), Guillermo Sánchez (25), Kevin Cardozo (22); el delantero Roberval (35), Michel García (30).