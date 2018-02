Importante cambio. Jorge Sampaoli tendrá una nueva opción para elegir a los integrantes de la Selección Argentina que representarán al país en el Mundial de Rusia 2018. Lista preliminar que pasó de 30 a 35 futbolistas.

La FIFA resolvió que la lista preliminar de jugadores inscriptos para el Mundial de Rusia 2018 que se disputará entre el 14 de junio y el 15 de julio, sea de 35 futbolistas y no de 30 como estaba establecido anteriormente, lo que le permitirá al entrenador de Argentina, Jorge Sampaoli, como a los técnicos de los 31 seleccionados más que formarán parte del certamen, tener más alternativas para elegir los futbolistas que representarán al país en la torneo mayor del fútbol, que por primera vez en la historia se jugará en un país de Europa Oriental.



Luego de esa primera selección, el técnico de cada selección participante tendrá 20 días para designar los 23 nombres definitivos de la convocatoria.



Las 32 federaciones participantes de la Copa del Mundo deberán entregar la preselección de futbolistas el 14 de mayo y tendrán como tope hasta diez días antes del comienzo del Mundial de Rusia para la lista final, que tiene como requisito obligatorio la presencia oficial de tres arqueros.



Además, si luego de esa fecha límite alguna de las selecciones sufre baja por lesión grave y confirmada por la FIFA, podría sumar a un elemento que no estuviera en la lista de 35.



Esta novedad de citar a 5 futbolistas más surgió en torno a los torneos que se avecinan para la FIFA. La Comisión Organizadora de Competiciones del organismo que rige el fútbol mundial tomó la decisión, a partir de los comentarios de los entrenadores que asistieron al seminario informativo celebrado en las mismas fechas que el sorteo final, de ampliar la lista provisional de jugadores de 30 a 35.



Para el Mundial realizado en Brasil hace 4 años atrás, el entonces entrenador nacional Alejandro Sabella descartó de los 30 iniciales de Argentina a Lisandro López (el defensor), Gabriel Mercado, Fabián Rinaudo, Franco Di Santo, Nicolás Otamendi, Ever Banega y José Sosa.



Ahora, el director técnico Sampaoli tendrá más posibilidades para elegir.



Por otro lado, se estableció que dicha lista sólo podrá publicarla la Secretaría General de la FIFA, con la autorización explícita de la federación miembro participante correspondiente. Si bien esto es una decisión que se tomó, la misma todavía debe ser aprobada por el Consejo de la FIFA en la sesión que tendrá lugar el próximo 16 de marzo en la ciudad de Bogotá.



Además, la FIFA indicó que fue informada sobre el statu quo de los preparativos del torneo, así como sobre la situación de los doce estadios que lo albergarán. En ese sentido, en la página web del organismo se publicó un comunicado en el que se subrayó que fueron confirmadas "la reunión informativa con las selecciones a efectuarse en Sochi (27-28 de febrero) y el Congreso de la FIFA (13 de junio)".



Amistosos





Argentina se medirá en marzo ante Italia y España, en dos amistosos que le servirán como preparación de cara al Mundial de Rusia 2018. Italia será el primer adversario, el 23 en Basilea, Suiza. Y el 27, en Madrid, jugará ante España. Además, habrá partido despedida de la Selección el 30 de mayo, en la Bombonera y se busca un rival mundialista.