Festejo. Totalmente emocionada, Leonela Yúdica se abrazó con Daniel Alcaraz, su tío y entrenador, tras vencer a Furukawa.

Leonela Yúdica anunció que ahora se tomará unos días de descanso y que luego retomará los entrenamientos, de cara a la sexta defensa de la corona mundial. "Tenemos que sentarnos a conversar todas las partes involucradas en mi carrera, como mi promotora Carolina Druer y también con las autoridades de la Secretaría de Deportes. Supongo que eso será dentro de algunas semanas", expresó la boxeadora. Y si bien aclaró que todavía es prematuro, Yúdica adelantó que su próxima pelea puede ser en el exterior.



"La intención de mi promotora es poder salir del país. Eso tiene que ver con una cuestión de manejo y en lo personal a mí me parece interesante poder medirme en otro contexto. Sería algo así como un desafío personal poder pelear en un ring en el que no sea local", expresó. Y es que hasta ahora, de sus cinco defensas, cuatro fueron en San Juan.



Por otro lado, Yúdica señaló que en lo que resta del año no tiene otros compromisos y que una fecha ideal para poder concretar un nuevo combate en el que ponga en juego el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo sería el primer trimestre de 2018.t



"Si de mí dependiera, marzo podría ser un momento perfecto. Sería dentro de unos cinco meses, aproximadamente, pero eso es algo que también tenemos que analizar", expresó.