Esta tarde, desde las 16, se disputará la segunda fecha de la temporada de ciclismo en ruta 2019-20. Es el turno de la Doble Cerrillo, competencia que organiza el Club Sergio "Payaso" Valdez y que se disputará por sexto año consecutivo.



Al igual que las ediciones anteriores el punto de partida será frente a la sede del Sindicato Empleados Públicos que es el máximo sponsor de la prueba, pero a diferencia de sus antecesoras, primero no irá hasta el promontorio que le da su nombre y, segundo, culminará en Pocito como las dos últimas versiones pero en otras arterias. En esta oportunidad se bajará la bandera a cuadros sobre calle Aberastain, a la altura de Maurín, en el corazón de la villa cabecera del Departamento sureño.



Tal como se observa en la infografía que ilustra el trazado, al principio se transitará de Rawson a Pocito por la calle Vidart. Cuando el pelotón llegue a calle 12 girará al Este para dar inicio a un circuito al que recorrerán en ocho vueltas y fracción.



La Doble Cerrillo tiene similares características a la primera prueba, el Apertura que ganó Nicolás Tivani. Se transitará por arterias que no muestran grandes desniveles como para que se resientan las piernas de los velocistas quienes, de no mediar ninguna fuga sorpresiva, tienen casi el 99 por ciento de chances de definir en un embalaje masivo.



Los nombres de posibles ganadores son los conocidos por todo el ambiente, que puedan plasmar sus expectativas y las de quienes los apoyan, dependerá de su estado físico y de la coordinada tarea de sus compañeros que tienen la misión de lanzarlos a la victoria final.