Lanús venció esta tarde a San Lorenzo por 2 a 0 en la "Fortaleza" y sumó su segunda conquista seguida en la Liga Profesional en partido correspondiente a la 21ra. fecha del certamen.



Leonel Di Plácido abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo, asistido por Luciano Boggio, y Brian Blando a los 8 minutos del segundo tiempo, asistido por Julián Aude, concretó el segundo para el equipo "Granate".



El resultado alejó a San Lorenzo de la zona de Copa Sudamericana, el gran objetivo del DT Rubén Insúa y lo bajó al 15to. lugar con 27 puntos, mientras que Lanús quedó 26to. con 17 unidades.



En la primera etapa San Lorenzo empezó presionando a Lanús con ataques de Gastón Hernández, Jalil Elías y Agustín Giay por la derecha, mientras que Lanús intentó recuperar la pelota con Facundo Pérez y salir de contraataque.



A los 15 minutos Fernando Monetti tapó un remate desde afuera del área de Jalil Elías, que tomó un despeje arquero "granate" y a los 31 minutos Lanús abrió el marcador por medio de Luciano Boggio, que "robó" un balón en el medio, corrió y asistió por la izquierda a Leonel Di Plácido, que entró en diagonal y venció la valla defendida por Sebastián Torrico.



Boggio se convirtió en el "dueño" de la mitad de la cancha y en el mejor jugador del encuentro y fue la gran preocupación de los de Boedo en los ataques rivales.



San Lorenzo tuvo la chance de empatar al final del primer tiempo pero Monetti respondió bien en dos jugadas, a los 43 y 46 minutos, ante Andrés Vombergar, y le ahogó los gritos de gol al ex Los Andes.



En la segunda parte Insúa buscó desde el banco darle más potencia al ataque con el ingreso de Nicolás Blandi por Giay, cosa que no logró.



Es así que Julián Aude inició a los 8 minutos del segundo tiempo la jugada del segundo tanto "Granate", avanzó y le pasó el balón a Brian Blando, quien de cabeza convirtió para el equipo local, que sería el 2 a 0 definitivo.



El encuentro marcó el regreso a la titularidad del arquero Sebastián Torrico, ídolo de la parcialidad "azulgrana", luego de 13 fechas donde atajó Augusto Batalla.



San Lorenzo venía de caer la semana pasada por 1 a 0 ante River Plate en el Pedro Bidegain y con la derrota de hoy sumó su segunda caída consecutiva, además de no celebrar un triunfo durante seis fechas. El último éxito fue en la 15ta. jornada cuando le ganó 2 a 1 a Racing Club como visitante.



Lanús, por su parte, venía de superar en el clásico a Banfield por 2 a 1 como visitante, por lo que sumó hoy su segunda victoria seguida en el torneo.



En la próxima fecha, la 22da., San Lorenzo recibirá en el Nuevo Gasómetro a su clásico rival Huracán, el sábado 1 de octubre a las 15:30 y Lanús viajará a Córdoba para medirse con Talleres el domingo 2, también desde las 15:30.