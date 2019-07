Reaccionó a tiempo. Gutiérrez, en pleno ataque. Pese a que Portugal abrió el marcador, Argentina reaccionó inmediatamente y dio vuelta el resultado para obtener un buen triunfo.

Era un partido chivo pero ellas lo sacaron adelante. Mejoraron largamente con respecto al primer día. Ya no se las vio tan nerviosas. Ayer Las Águilas dejaron en claro que son unas de las candidatas al máximo objetivo. Le ganaron a Portugal por 3-1, dejaron a las lusitanas en el fondo de la tabla y mañana definirán la primera posición del grupo ante la sorprendente Italia, que ayer derrotó a Alemania.



El partido ante Portugal mostró otra cara de las dirigidas por el "Negro" Otiñano. Sin nervios. Obedientes a lo que se programó. Dispuestas a esforzarse en la marca y pensando en el ataque permanente. Entonces rápidamente Las Aguilas se hicieron dueñas de la bocha y dominaron los tiempos del partido. Así como las portuguesas eran concientes que el resultado era trascendental para aspirar a no tener problemas en lo que se viene. Pese a todo, Portugal tomó una postura defensiva. Se fijó en sacar contragolpes como arma que iguale el dominio argentino.



Pero los partidos siempre traen sorpresas y este no fue excepción. Es que a los 17 minutos, Inés Vieira sacó un fuerte remate desde lejos y venció la resistencia de Anabella Flores. Increíble, Argentina había hecho todo el gasto y de repente el rival se ponía en ventaja.



Pero las Aguilas reaccionaron de inmediato. Apenas un minuto después clavó el empate casi de la misma manera que el gol portugués. Es decir, le pegó de lejos y la clavó en un ángulo. Pero no todo terminó ahí porque esa reacción fue mucho más lejos. Es que cuarenta segundos después se dio un penal para las Aguilas que Valentina Fernández transformó en gol.



Así se fueron al descanso. Con Las Aguilas ganando. Y estaba bien porque se mostraron más sueltas que en el debut.



En el complemento Portugal entendió que sus chances de terminar mejor ubicado en el grupo se le estaban yendo de las manos. Entonces le metió fichas a su ataque. Y la Argentina no se quedó expectante sino que le contestó igual. Casi en un ida y vuelta frenético. Que en realidad a las Albicelestes no les convenía. Simplemente porque ellas ganaban.



Otiñano rotó el equipo como siempre. En cancha el partido lo dominaba estratégicamente la Luchi Agudo. Buen acompañada por la mendocina Adriana Soto y algunas pinceladas de Valentina Fernández.



Por eso cuando el partido entró en la recta final, la Argentina metió el estiletazo ganador. Luego de una notable jugada de Luciana Agudo, Daiana Silva la mandó a guardar el puso un 3-1 indescontable para Portugal.



Hoy tendrán descanso. Y mañana definirán la supremacía del grupo frente a Italia. Un rival que increíblemente también ha ganado los dos partidos que jugó.

Desde el estadio

Otiñano, satisfecho

Jorge Otiñano, director técnico de la selección argentina, se mostró conforme con el triunfo frente a las lusas. "Estoy muy conforme porque se ganó pero hay que seguir trabajando para mejorar. Confío a muerte en estas diez chicas. Es un Mundial y lógicamente nadie regala nada. Sabemos que todos los partidos tendrán alguna complicación, pero estamos por el buen camino. Ahora a descansar y a pensar en Italia", dijo.

Con fecha libre

Hoy las chicas de la Selección Argentina tendrán fecha libre, por lo que aprovecharán para descansar del juego, aunque seguramente el cuerpo técnico planificará algunos movimientos para descontracturar. Las Aguilas volverán a la competencia mañana, cuando tengan que enfrentar a Italia, que también ha ganado los dos partidos que jugó. El encuentro para definir al ganador del grupo comenzará a las 12 (7 de la mañana de la Argentina).