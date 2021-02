La muerte de Santiago García conmociona al fútbol argentino. El Morro, de 30 años, fue encontrado sin vida en su departamento de Mendoza y poco después se confirmó que se trató de un suicidio.

El jugador de Boca Wanchope Ábila, quién hace unos meses contó su experiencia personal y dio un mensaje de concientización para casos de depresión y la prevención del suicidio, luego del partido con Newell's en noviembre, volvió a expresarse.

Uno de sus mejores amigos del fútbol, Jaime Ayoví, expresó en las redes su conmoción por el hecho y compartió un chat que tuvo con él días antes de su fallecimiento.

El atacante de 32 años compartió una historia en su cuenta de Instagram junto a su excompañero y luego otra más en la que muestra una reveladora conversación que habían mantenido días, en la que el Morro, sin que el ecuatoriano lo advirtiera, manifestó su situación.

"'Estoy loco, hermano' y 'Me dejaste solo', me decías. No sabía que eran señales", se lamentó el atacante con una profunda tristeza.

Entre tantos mensajes de despedidas que expresaron jugadores de distintos equipos y ligas, el defensor de Talleres de Córdoba Juan Cruz Komar se destacó porque agregó un expreso pedido para que se tomen medidas y esto no vuelva a suceder.

Todos los mensajes por la muerte del Morro García