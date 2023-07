Leonela Yúdica no pudo frente a la reina libra-por-libra Seniesa “Super Bad” Estrada, quien defendió sus títulos mundiales CMB/AMB de peso mínimo por una polémica decisión unánime el viernes por la noche en el Pearl Concert Theatre en el Palms Casino Resort de Las Vegas.

Estrada alternó entre guardias ortodoxas y zurdas, conectando rápidas combinaciones a Yúdica. Su ofensiva, sin embargo, la dejó expuesta a contraataques mientras intentaba acortar la distancia, que por supuesto la chimbera aprovechó.

Yúdica, quien poseía una ligera ventaja de alcance, comenzó a contragolpear a Estrada con ganchos de izquierda y derechazos a medida que avanzaban los rounds. Estrada, sintiendo que la pelea se le estaba yendo, intensificó su ataque en los episodios posteriores y comenzó a conectar más golpes a pesar de recibir varios a cambio en un combate cada vez más aguerrido.

“Al entrar en esta pelea, sabía que era una boxeadora que se movía mucho y que no se iba ir mucho hacia adelante. Sabía que tenía que mostrar algo diferente. En mi última pelea, me enfrenté contra una buena campeona que iba adelante y era agresiva, y la superé fácilmente. En esta pelea, Yúdica boxeaba y se movía más, y demostré que puedo pelear con cualquier tipo de estilo porque mi estilo es muy versátil", dijo la vencedora gracias a las tres puntuaciones de 97-93.

“Definitivamente tuve que usar mi movimiento de pies. Tuve que usar mis fintas y movimientos para asegurarme de que estaba lo suficientemente cerca para lanzar golpes y no recibir. Me contragolpearon, por supuesto. Es una pelea, así que eso va a suceder. Pero sigo demostrando que soy la mejor en la división", agregó.

Por su parte, la boxeadora chimbera se quejó por el resultado y sostuvo que "no estoy para nada de acuerdo con las tarjetas. Estoy convencida de que nadie la ha golpeado como yo la he golpeado. Si no, puedes quitarle la gorra para ver cómo le ha quedado la cara. Hice un muy buen trabajo y vine aquí para pelear contra una campeona mundial. Sabía a quién me enfrentaba. Entrené a consciencia. Me planté cuando lo necesitaba. Intercambié cuando lo necesitaba. Fue una buena pelea, y no merecía este resultado”.