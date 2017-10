El secretario de Selecciones Nacionales de la AFA, el sanjuanino Jorge Miadosqui, aseguró hoy que la idea ‘de levantar la veda con el periodismo fue una decisión de los jugadores‘ tras la clasificación al Mundial Rusia 2018.

‘Ojalá que entre todos podamos apoyar a la Selección. A medida que los jugadores se fueron enterando de los resultados mejoró su ánimo. Levantar la veda con el periodismo fue una decisión de ellos‘, afirmó Miadosqui a radio Cooperativa.

El seleccionado argentino decidió no hablar con el periodismo el 15 de noviembre pasado luego del encuentro con Colombia por la duodécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.‘En las Eliminatorias se dan resultados raros. Siempre nos costó. La única que no fue así fue en la de 2002. Me sorprendió el resultado de Perú-Colombia porque creí que Perú lo iba a resolver más rápido‘, agregó el presidente de San Martín.

Y siguió: ‘estuvimos siempre atentos a los demás resultados. Después del 3 a 1 nos aliviamos todos. Se puede criticar el juego y un montón de cosas pero entrar en cuestiones personales no corresponde‘,Miadosqui, por último, señaló: ‘Tengo una alegría inmensa. Teníamos que resolver un problema y ahora hay que pensar en el futuro. Siempre tuvimos una vida más. Paraguay nos dio la posibilidad en la fecha anterior y ahora hay que mirar adelante‘, apuntó.‘¿De Messi qué puedo decir?, Lo que dice toda la gente, que es el mejor del mundo y que es argentino‘, finalizó Miadosqui.